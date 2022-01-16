Salih Bademci 'Hakkını bulması çok mutlu etti bizi'

Bir dergi tarafından yılın oyuncusu ödülünü alan Bademci, 2021 yılının kendisi için çok güzel bir yıl olduğunu söyleyerek "Güzel bir yıldı. Bir oyuncu olarak beklentilerini karşılayan bir yıl oldu." dedi.

Kulüp dizisinin yakaladığı başarı hakkında ise "Çok güzel bir kadro. Çok emek verilmiş bir iş. Hakkını bulması çok mutlu etti bizi. " diyen oyuncu, dönem dizisi olduğu için çalışmalar yaptığı söyleyerek "Kendi çalışmalarım oldu. O döneme ait kitaplar okuduk. O dönemi daha iyi anlamak için çalışmalarımız oldu. Yapımda bu konuda bize yardımcı oldu. Çok rahat oldu bizim için." diye konuştu. Dizide söylediği şarkılar hakkında "Çok güzel şarkılar. Çok güzel bestelenmiş çok güzel sözler yazılmış çok emek verilmiş. Seslendirmek de çok keyifliydi." dedi. "Sahne ve albüm teklifi aldınız mı" sorusuna ise "Teklif geldi ama öyle bir şeyler düşünmediğim için tabii ki kabul etmedim. Farklı bir disiplin. Sahne ve şarkıcılık gibi bir düşüncem yok" diye cevap verdi.