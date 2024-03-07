Salih Bademci: Biz ünlüler yalancıyız galiba

Oyuncu Salih Bademci, önceki akşam Etiler'de bir mekanda oyuncu arkadaşlarına yemek verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Bu sene dinlenmek istiyordum.
Eşim ve çocuklarımla olmak istiyordum ama sadece 4 ay sürdü. Öyle bir proje geldi ki kabul ettim. Biz ünlüler yalancıyız galiba" dedi.
"BİR BAKMIŞSINIZ ALBÜM YAPMIŞIM"
Şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Yaptığım projelerde şarkı söylüyorum. Ama bu sadece hobi olarak kalacak. Hobi diyorum ama yarın bir bakmışsınız bir albüm ya da bir single yapmışım" diyerek kahkaha attı.
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Doktor kontrolünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şefkatli, Ayel'in iyi olduğunu ve Nisan ayında bir operasyon geçireceğini belirtti.
46 yaşındaki manken Tuğba Özay, Manavgat'taki çiftliğinde kendine küçük bir sera yaparak tarım yapmaya başladı. Ata tohumunun önemine vurgu yapan Özay, toprağa olan sevgisini anlattı ve insanların kendi emeğinin karşılığını almasının mutluluk verici olduğunu belirtti.
İnci Taneleri dizisi ile popüler olan 'Dilber evin barkın yok mu?' şarkısına başka bir sanatçı tarafından 1 milyon TL'lik düet teklifi yapıldı ancak dizi yapımcısı Erkal Sonel tarafından ambargo koyulduğu için reddedildi. Şarkıcı Erkal Sonel'in ambargo yüzünden teklifi geri çevirdiği açıklandı. Dizi yapımcısı tarafından konulan ambargonun dizi bitene kadar devam edeceği belirtildi.
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati rolü ile hafızalarda yer eden ünlü oyuncu Gürkan Uygun, yeni sezonun en merak edilen projelerinin başında gelen iddialı dizi Şehrazad'la ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Kanal D'de yayınlanan ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı İnci Taneleri dizisi ile bir anda şöhret olan "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına dizinin yapımcısı tarafından ambargo koyulduğu ortaya çıktı. Son dönemin en popüler şarkısı için 1 milyon TL'lik teklif yapıldı ancak dizi yapımcısı Erkal Sonel tarafından reddedildi.
Seksenler dizisindeki 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Üsküdar Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Deprem'in naaşı Kısıklı'da defnedildi.
Haberler.com'un stüdyosuna konuk olan dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip model Anastasia Pokreshchuk, bu zamana kadar göğüs, kalça, liposakşın, six pack ve bişektomi operasyonları yaptırdığını söyledi.
Acun Ilıcalı, konseyde kızı Yasemin'in Yunus Emre'nin cezasının affedilmesi talebini reddettiğini açıkladı. Ilıcalı, Yasemin'i kırmış olabileceğini ve sıkıntılı dakikalar yaşadığını belirtti. Yasemin'in talebine şaşıran Yunus Emre ise cezayı hak ettiğini ve özür dilediğini söyledi.
Seksenler dizisindeki Zafer rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem, dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Deprem'in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, birçok ünlü isim de peş peşe taziye mesajı yayınladı.
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