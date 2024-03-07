Salih Bademci: Biz ünlüler yalancıyız galiba - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Salih Bademci: Biz ünlüler yalancıyız galiba

Salih Bademci: Biz ünlüler yalancıyız galiba

Oyuncu Salih Bademci, Etiler'de bir mekanda oyuncu arkadaşlarına yemek verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, bu sene dinlenmek istediğini söyledi. Ancak beklenmedik bir proje teklifi aldığını ve kabul ettiğini belirtti. Ayrıca şarkı söylemeyi sevdiğini ve bu konuda ileride bir albüm ya da single yapabileceğini söyledi.

07.03.2024 00:20  Güncelleme: 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Salih Bademci, önceki akşam Etiler'de bir mekanda oyuncu arkadaşlarına yemek verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Bu sene dinlenmek istiyordum.

Eşim ve çocuklarımla olmak istiyordum ama sadece 4 ay sürdü. Öyle bir proje geldi ki kabul ettim. Biz ünlüler yalancıyız galiba" dedi.

Salih Bademci: Biz ünlüler yalancıyız galiba

"BİR BAKMIŞSINIZ ALBÜM YAPMIŞIM"

Şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Yaptığım projelerde şarkı söylüyorum. Ama bu sadece hobi olarak kalacak. Hobi diyorum ama yarın bir bakmışsınız bir albüm ya da bir single yapmışım" diyerek kahkaha attı.

Kaynak: Magazinkolik

Salih Bademci, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Salih Bademci: Biz ünlüler yalancıyız galiba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:17 Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
23:48 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum
22:37 Dışişleri İsrail’in Batı Şeria’daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir Dışişleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir
22:15 CHP’de “DEM’e kapılar kapalı“ krizi: Burcu Köksal’dan Özgür Özel’e ’dilim sürçmedi’ resti CHP'de "DEM'e kapılar kapalı" krizi: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti
22:02 Mitinge damga vuran anlar Erdoğan konuşurken bağıra bağıra derdini anlatmaya çalıştı Mitinge damga vuran anlar! Erdoğan konuşurken bağıra bağıra derdini anlatmaya çalıştı
00:45 İşte Union SG-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri İşte Union SG-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
23:28 İlk kupasını kazanmaya çok yakın İşte Terim’in finaldeki rakibi İlk kupasını kazanmaya çok yakın! İşte Terim'in finaldeki rakibi
22:14 İsmail Kartal’a ’’Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu’’ soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi İsmail Kartal'a ''Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu?'' soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Türk bayrağını seccade yapıp miting alanında namaz kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Türk bayrağını seccade yapıp miting alanında namaz kıldı
20:52 CHP’nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
20:43 CHP lideri Özel’den DEM Parti’ye kapıları kapatan başkan adayının sözlerine düzeltme CHP lideri Özel'den DEM Parti'ye kapıları kapatan başkan adayının sözlerine düzeltme
20:29 Limak Holding önünde İsrail protestosu Slogan atan gruba polis müdahale etti Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 00:55:05. #1.13#
SON DAKİKA: Salih Bademci: Biz ünlüler yalancıyız galiba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement