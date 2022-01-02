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Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti - Son Dakika

Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti

02.01.2022 23:26

İlk bölümüyle sosyal medyada tartışma yaratan FOX TV'nin Maske Kimsin Sen? yarışmasına ilişkin RTÜK harekete geçti. Bazı kullanıcıların paganizm ve satanizm propagandası olduğunu iddia ettiği program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, yarın inceleme başlatılacağını duyurdu.

FOX TV ekranlarında dün akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluşan "Maske Kimsin Sen?" yarışması, büyük tartışma yarattı. Seyircileri adeta ikiye bölen programa tepki gösteren bazı kullanıcılar, "Maskekimsensen" ve "Foxtvhaddinibil" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti

NEDEN TEPKİ GÖSTERİLDİ?

Yurt dışında "Masked Singer" ismiyle yayınlanan programın formatında ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

SATANİZM PROPAGANDASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Yeni yarışma bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bir kesim ise maskelerin paganizm ve satanizm propagandası olduğunu öne sürerek çocukları olumsuz etkilediğini iddia etti.

Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medyada "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi.

Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti
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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Maske Kimsin Sen, Radyo, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti - Son Dakika
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