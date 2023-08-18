Selen Görgüzel, Anne Sütü İçmeye Başladı - Son Dakika

Selen Görgüzel, Anne Sütü İçmeye Başladı

Son Güncelleme: 18.08.2023 16:39

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, daha sağlıklı ve dinç olmak için doktor tavsiyesiyle anne sütü içmeye başladığını açıkladı. Bebeği olan bir arkadaşından sağladığı anne sütünü tüketen Görgüzel, enfeksiyona iyi geldiğini ve kanser hastalarına da faydalı olduğunu belirtti.

Şarkıları, dansları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, daha sağlıklı ve dinç olmak için anne sütü içmeye başladı. Doktor tavsiyesiyle böyle bir şey yapmaya başladığını söyleyen şarkıcı, bebeği olan bir arkadaşına süt sağdırdığını söyledi.

"ANNE SÜTÜ ENFEKSİYONA İYİ GELİYOR"

Şimdilerde YouTube'da yayınlanan Beyaz Magazin programında yorumculuk yapan Selen Görgüzel, çekim sonrası gittiği Nişantaşı'nda görüntülendi. Pet şişenin içine koyduğu anne sütüyle dikkat çeken şarkıcı "Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütü... Doğal gerçek anne sütü. Bunların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Enfeksiyona iyi geliyor. Bu ara yoğun tempoda çalışıyorum vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum, doktorum böyle bir şey tavsiye etti. Kanser hastalarına da çok faydası var. Yeni duyulmaya başlandı. Özellikle enfeksiyonla ilgili tüm konularda gerçek bir antibiyotik" diyerek herkesi şaşırttı.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selen Görgüzel, Anne Sütü İçmeye Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selen Görgüzel, Anne Sütü İçmeye Başladı - Son Dakika
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