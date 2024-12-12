Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı

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Ünlü şarkıcı ve 'Only Murders in the Building' dizisinin yıldızı Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlandığını duyurdu. Çiftin nişan haberini birçok ünlü isim kutladı. Yaklaşık bir yıl önce ilişkilerini açıklayan çift, geçmişte birlikte şarkılar yapmıştı.

12.12.2024 14:52  Güncelleme: 15:05
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Ünlü şarkıcı ve "Only Murders in the Building" dizisinin yıldızı Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlandığını duyurdu.

32 yaşındaki Gomez, Çarşamba günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sonsuzluk şimdi başlıyor" yazarak pırlanta yüzüğünün yakın çekim fotoğrafını, piknik düzenini ve Blanco ile gülümseyen fotoğraflarını paylaştı. 36 yaşındaki Blanco ise paylaşıma "Hey durun... Bu benim eşim" yorumunu yaptı.

Çiftin nişan haberini Taylor Swift, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Cardi B, Lil Nas X ve Julia Michaels gibi ünlü isimler kutladı. Taylor Swift esprili bir yorumla "Evet, ben çiçekçi kız olacağım" derken, Jennifer Aniston "Tatlım!! Tebrikler canım!" mesajını paylaştı.

Yaklaşık bir yıl önce ilişkilerini açıklayan çift, "Single Soon" (2023) ve "I Can't Get Enough" (2019) gibi şarkılarda birlikte çalışmıştı. Gomez o dönem Blanco için "O benim kalbimin mutlak her şeyi" ifadesini kullanmıştı.

Blanco da Mayıs ayında katıldığı "The Drew Barrymore Show"da Gomez hakkında övgü dolu sözler söylemişti: "O dünyanın en iyi, en samimi insanı. Her şey çok gerçek. Her sabah uyandığımda ona doğru yürürken aynadan kendime bakıyorum ve 'Buraya nasıl geldim?' diye düşünüyorum."

Eski bir Disney yıldızı olan Gomez, son olarak "Only Murders in the Building" ve "Emilia Pérez" yapımlarındaki performanslarıyla Altın Küre adaylığı kazandı. Blanco ise Rihanna, Katy Perry, Maroon 5 ve Britney Spears gibi yıldızların hit şarkılarının söz yazarı olarak tanınıyor.

Bloomberg'e göre, 5 yıllık kozmetik markası Rare Beauty'nin sahibi olan Gomez, 1.3 milyar dolarlık net değeriyle ABD'nin en genç kendi kendini var eden milyarderleri arasında yer alıyor.

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı

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Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Kan:
    Selena Gomez yolda gomaz.Doğru seçim. 3 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Gerdeğede benimle girsin.Haberinizin ben .... 0 0 Yanıtla
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