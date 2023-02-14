Serap Paköz... 'AÇLIĞA VE SOĞUĞA DAYANAMADI!'

Sunucu Serap Paköz'den acı haber geldi. Paköz, sosyal medya hesabından depremde halasının açlık ve soğuk nedeniyle kaybettiğini açıkladı.

Paköz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım halam Kahramanmaraş'taki depremin ilk 3 günündeki açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti."

KIZDIRAN YORUM!

Sunucunun sözlerine bir kişi "Neden yardıma gitmediniz peki doyurmadınız?" dedi.

Serap Paköz acısının yanında bir de bu sözü duyunca sinirlendi ve " Orada mıydınız? Orada mısınız? Akrabalarım ve diğer depremzedeler için neler yaptığımı ve yapmaya devam ettiğimi nereden biliyorsunuz?

İlan etmek, bunu aleme duyurmak zorunda mıyım?" diyerek tepki gösterdi.