Serap Paköz... 'AÇLIĞA VE SOĞUĞA DAYANAMADI!' - Son Dakika
Üye Girişi

Serap Paköz... 'AÇLIĞA VE SOĞUĞA DAYANAMADI!'

14.02.2023 19:25
Serap Paköz... 'AÇLIĞA VE SOĞUĞA DAYANAMADI!'

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından sunucu Serap Paköz'den acı haber geldi. Paköz, sosyal medya hesabından halasının depremden sonra açlık susuzluk ve soğuktan öldüğünü söyledi.

Sunucu Serap Paköz'den acı haber geldi. Paköz, sosyal medya hesabından depremde halasının açlık ve soğuk nedeniyle kaybettiğini açıkladı.

Paköz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım halam Kahramanmaraş'taki depremin ilk 3 günündeki açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti."

Serap Paköz... 'AÇLIĞA VE SOĞUĞA DAYANAMADI!'

KIZDIRAN YORUM!

Sunucunun sözlerine bir kişi "Neden yardıma gitmediniz peki doyurmadınız?" dedi.

Serap Paköz acısının yanında bir de bu sözü duyunca sinirlendi ve " Orada mıydınız? Orada mısınız? Akrabalarım ve diğer depremzedeler için neler yaptığımı ve yapmaya devam ettiğimi nereden biliyorsunuz?

İlan etmek, bunu aleme duyurmak zorunda mıyım?" diyerek tepki gösterdi.

Serap Paköz depremde halasını kaybetti

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Serap hanım ,başınız sağolsun. Onlara birşey anlatmak imkansız. Çükü gözleri kör,yürekleri mühürlü. Varsa yoksa biat etmek. Stockholm sendromu. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Libya'nın Misrata kentinden Türkiye'ye 12 tır insani yardım Libya'nın Misrata kentinden Türkiye'ye 12 tır insani yardım Endonezyalı ekip, Diyarbakır'da hayatını kaybeden vatandaşlarını almaya geldi Endonezyalı ekip, Diyarbakır'da hayatını kaybeden vatandaşlarını almaya geldi Bakan Kurum Malatya'da açıklama yaptı Açıklaması Bakan Kurum Malatya'da açıklama yaptı Açıklaması

Kahramanmaraş, Serap Paköz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serap Paköz... 'AÇLIĞA VE SOĞUĞA DAYANAMADI!' - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
20:44 Tüyler diken diken! Trabzon'da açılan koreografi ve çalan müzik duygusal anlar yaşattı
20:08 Lübnan'da para çekim işlemlerine kısıtlama gelince halk banka şubelerini ateşe verdi
20:10 99 bin nüfuslu Seyşeller'den Türkiye'deki depremzedelere 66 ton yardım
19:45 Özlenen tablo! Trabzon'da hep birlikte maç izleyecek başkanlardan mesaj
18:59 Türkiye'ye dönen Vincent Aboubakar'dan Ronaldo itirafı: Beşiktaş'a gitmemi istemedi
18:51 Haluk Levent merakla beklenen açıklamasını öne çekti: Paraları kimseye vermem, veremem
18:35 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde! Hatay'ın alt yapısını ayağa kaldırmak için dört koldan çalışıyorlar
18:19 Depremde ağır yara alan Adıyaman başka bölgeye taşınacak
17:36 Deprem felaketi nedeniyle iptal edilen at yarışlarının başlama tarihi belli oldu
17:25 Diyarbakır'a enkaz çalışmaları için geldiğini söyleyen şahsın valizinden uyuşturucu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2023 21:02:40. #1.12#
SON DAKİKA: Serap Paköz... 'AÇLIĞA VE SOĞUĞA DAYANAMADI!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement