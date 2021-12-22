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Seren Serengil'in eski doktorundan flaş açıklama! Sözleri olay oldu - Son Dakika

Seren Serengil'in eski doktorundan flaş açıklama! Sözleri olay oldu

22.12.2021 15:11
Seren Serengil'in eski doktorundan flaş açıklama! Sözleri olay oldu

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromuna yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, geçtiğimiz hafta ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası konuşan Seren Serengil, eski doktorunu suçlayarak alt midesinin olmadığını söylemişti. Serengil'in eski doktoru Ersin Aksu'nun flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Zayıflamak amacıyla ameliyatlar olup, daha sonra Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43.5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, riskli bir ameliyata geçirdi. Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan Seren Serengil açıklamasında eski doktorunu suçladı.

"Senin alt miden nerede Seren?" diyen Bircan Bali'yi yanıt veren Seren Serengil "Alt midem yok. Organlar yapışmış" dedi.

"ORGANIM YOK"

Seren Serengil açıklamasının devamında "Midem onarılacaktı ama şu anda bu yapılamadı çünkü alt midem yok, organım yok!" yorumunda bulundu. Seren Serengil 3-5 kilo alabileceğiniz de sözlerini ekledi.

Serengil eski doktorunu suçlayarak bunun bir sağlık skandalı olduğunu söyledi.

ERSİN AKSU, SEREN SERENGİL'İ MAHKEMEYE VERDİ

Seren Serengil'in suçladığı eski doktoru Ersin Aksu, avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada; Seren Serengil'in yalan söylediği yer alırken, sunucunun ameliyat sonrası süreçte gerekli işlemleri yapmadığı yer alıyor.

Seren Serengil'in doktordan para istediği iddia edilirken, istediği paranın verilmediği takdirde "elinden geleni yapacağını" söylemesi de açıklamada yer alıyor. Söylemezsem Olmaz sunucusuyla ilgili ses kayıtlarının savcılığa teslim edildiği belirtilirken, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığı duyuruldu.

İŞTE ERSİN AKSU'NUN BASIN AÇIKLAMASI

ERSİN AKSU KİMDİR?

Dr. Ersin Aksu 1976 yılında Balıkesir'de doğdu. Orta ve lise eğitimini istanbul'da tamamlayan Aksu, 2003 yılında çapa tıp fakültesinden mezun olur olmaz, mesleğinde en iyilerden olmak için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi genel cerrahi ana bilim dalında uzmanlık eğitimine başladı.

Tıp fakültesinde yaşadığı deneyimler ve çok sayıda katıldığı obezite ve metabolik cerrahi operasyonlar sayesinde bu alanda uzmanlaşmaya karar verdi. Cerrahpaşa tıp fakültesindeki uzmanlık eğitiminden sonra mecburi hizmetini Manisa'da tamamlayan Aksu, ardından İzmir'e yerleşti ve burada özel hastanelerde obezite ve metabolik cerrahi ameliyatlarını gerçekleştirdi. Aksu, mesleğini gerçekleştirirken edindiği tecrübeden yola çıkarak, sağlık sektörü için önemli bir adım attı ve ameliyatlarında farklı bir yöntem uygulamaya başladı.

Dr. Ersin Aksu, Tüp mide ameliyatlarını kendi yöntemi olan 3 delikten yaparak hastanın diğer organlarını, gerçekleşen operasyonunun etkisine maruz bırakmadan, yani diğer organları oluşabilecek komplikasyonlardan kurtararak bir yeniliğe öncülük etti ve pek çok başarılı ameliyata imza attı.

Seren Serengil'in eski doktorundan flaş açıklama! Sözleri olay oldu
Seren Serengil'in eski doktorundan flaş açıklama! Sözleri olay oldu
Seren Serengil'in eski doktorundan flaş açıklama! Sözleri olay oldu
Seren Serengil'in eski doktorundan flaş açıklama! Sözleri olay oldu
Seren Serengil'in eski doktorundan flaş açıklama! Sözleri olay oldu
Seren Serengil'in eski doktorundan flaş açıklama! Sözleri olay oldu

Söylemezsem Olmaz, Dumping Sendromu, Seren Serengil, Bircan Bali, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil'in eski doktorundan flaş açıklama! Sözleri olay oldu - Son Dakika Magazin


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