Sessiz Sedasız Evlendikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sessiz Sedasız Evlendikleri Ortaya Çıktı

18.05.2022 12:50
Sessiz Sedasız Evlendikleri Ortaya Çıktı

Manchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, model sevgilisi Sara Arfaoui ile sessiz sedasız evlendi. İşte sürpriz nikahın perde arkası...

Manchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve İtalyan model Sara Arfaoui'ye geçtiğimiz yıl evlilik teklifinde bulunmuştu.

Sara Arfaoui, Gündoğan'ın evlilik teklifini "Bütün bunlar bir rüya gibi. Sen benim en iyi sırdaşımsın İlkay. Seni çok seviyorum" diyerek kabul ettiğini duyurmuştu.

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, evlendiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

"EVLENDİK, ÇOK MUTLUYUZ"

Sevgilisiyle Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'da dünyaevine giren İlkay Gündoğan, "Evlendik, çok mutluyuz. Ailemiz ve arkadaşlarımızla kutlama yapmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan (d. 24 Ekim 1990, Gelsenkirchen) Türk asıllı Alman milli futbolcudur.

Orta saha oyuncusu olan Gündoğan, Manchester City takımında forma giymektedir. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Türk Milli voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

İLKAY GÜNDOĞAN EŞİ KİM?

İlkay Gündoğan, 17 Mayıs 2022'de İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenmiştir.

Sessiz Sedasız Evlendikleri Ortaya Çıktı
Sessiz Sedasız Evlendikleri Ortaya Çıktı
Sessiz Sedasız Evlendikleri Ortaya Çıktı
Sessiz Sedasız Evlendikleri Ortaya Çıktı

YORUMLAR
500
İkinci evlilikleri ilki kadar şatafatlı olmadı: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti sessiz sedasız evlendi İkinci evlilikleri ilki kadar şatafatlı olmadı: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti sessiz sedasız evlendi Erzurum'da 16 yıldır kayıp olan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı Erzurum'da 16 yıldır kayıp olan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sessiz Sedasız Evlendikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine "yanıt": Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı
12:42 Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Al Hilal'dan 6 milyon euroluk teklif
12:29 Cristiano Ronaldo sosyal medyada zirvede! Messi'ye 160 milyonluk dev fark...
12:28 Tevfik Göksu, "Esenler'deki mülteciler sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna yanıt verdi: 57 bin mülteci var, bize yansıyan sorun yok
12:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki: İbret verici bir durum
12:02 İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9'a ulaştı! 40 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı
12:00 Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
11:56 Ümit Özdağ'dan Babacan'a "KHK'lıların haklarını iade edeceğiz" tepkisi: Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun
11:53 İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın davet edildiği Trabzon gezisi sonrası "Murat Ongun" açıklaması: Birtakım sonuçları oldu, kaldırdık!
11:46 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 12:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: Sessiz Sedasız Evlendikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement