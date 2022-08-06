Ece Seçkin 7 Dilde Şarkı Söyleyerek Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ece Seçkin 7 Dilde Şarkı Söyleyerek Rekor Kırdı

06.08.2022 19:03
Ece Seçkin 7 Dilde Şarkı Söyleyerek Rekor Kırdı

Sevilen şarkıcı Ece Seçkin, Çeşme'nin gözde mekanı The Beach Alaçatı'da verdiği konserde 7 dilde şarkı söyleyerek rekor kırdı. Hayranları, "Fırtına gibi, Maşallah" yorumunu yaptı.

Ece Seçkin geçtiğimiz gün Alaçatı'nın popüler mekanı The Beach Alaçatı'da happy hour konseri verdi. Tıklım tıklım dolan mekanda güzel popçu, İngilizce, Almanca, Fransızca dahil olmak üzere 7 dilde şarkı söyledi.

Kendisini dinlemeye gelen kalabalık hayran kitlesiyle birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Seçkin, sahne performansının yanında hareketli dans figürleriyle de hayranlarından tam not aldı. Konseri dinlemeye gelenler eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından "Fırtına gibi, Maşallah" yorumunu yaparak paylaştı.

YORUMLAR
500
İşte ünlü popçunun yaralandığı o an İşte ünlü popçunun yaralandığı o an
Kaynak: Snob Magazin

Ece Seçkin, Fırtına, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Seçkin 7 Dilde Şarkı Söyleyerek Rekor Kırdı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 19:04:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ece Seçkin 7 Dilde Şarkı Söyleyerek Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement