Kendisini dinlemeye gelen kalabalık hayran kitlesiyle birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Seçkin, sahne performansının yanında hareketli dans figürleriyle de hayranlarından tam not aldı. Konseri dinlemeye gelenler eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından " Fırtına gibi, Maşallah" yorumunu yaparak paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin

Ece Seçkin, Fırtına, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Ece Seçkin 7 Dilde Şarkı Söyleyerek Rekor Kırdı - Son Dakika

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