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"Oğluma kim bakacak" diye feryat eden Dilan Polat hapisten haber gönderdi: Çocuklarımı sevin, koklayın - Son Dakika

"Oğluma kim bakacak" diye feryat eden Dilan Polat hapisten haber gönderdi: Çocuklarımı sevin, koklayın

12.11.2023 17:10  - Güncelleme: 17:17

Güzellik merkezi sahibi Sevim Alan, tutuklama kararının ardından ''Oğluma kim bakacak'' diyerek feryat eden Dilan Polat'ın kendisine haber gönderdiğini öne sürdü. Alan Polat'ın ''Çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın'' dediğini söyledi.

Yakın arkadaşı Dilan Polat'la ilgili açıklamaları dikkat çeken Sevim Alan, Polat'ın kendisine haber gönderdiğini ve "Çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın" dediğini iddia etti.

ÇOCUKLARI MERAK KONUSU OLDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, 1 hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan çiftin 2 çocuğuna ne olacak sorusu ise merak konusu oldu.

'Oğluma kim bakacak' diye feryat eden Dilan Polat hapisten haber gönderdi: Çocuklarımı sevin, koklayın

"ÇOCUKLARIMI SEVİN, KOKLAYIN"

Dilan Polat, tutuklama kararının ardından "Oğluma kim bakacak?" diye feryat etmişti. Polat'ın arkadaşı Sevim Alan ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alan, soru-cevap kısmında Dilan Polat'la ilgili gelen soruya son kez cevap vereceğini belirtti. Daha önce arkadaşının Engin Polat tarafından ilaçla kandırıldığını iddia eden Alan, "Bir haber göndermiş ve demiş ki... Çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın" dedi.

'Oğluma kim bakacak' diye feryat eden Dilan Polat hapisten haber gönderdi: Çocuklarımı sevin, koklayın

ENGİN VE DİLAN POLAT OPERASYONU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

'Oğluma kim bakacak' diye feryat eden Dilan Polat hapisten haber gönderdi: Çocuklarımı sevin, koklayın

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

'Oğluma kim bakacak' diye feryat eden Dilan Polat hapisten haber gönderdi: Çocuklarımı sevin, koklayın

Engin Polat, Dilan Polat, Sevim Alan, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Oğluma kim bakacak' diye feryat eden Dilan Polat hapisten haber gönderdi: Çocuklarımı sevin, koklayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Oğluma kim bakacak" diye feryat eden Dilan Polat hapisten haber gönderdi: Çocuklarımı sevin, koklayın - Son Dakika
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