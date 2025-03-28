Sibel Yıldırım'ın Dizi Başarısı - Son Dakika
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Sibel Yıldırım'ın Dizi Başarısı

Sibel Yıldırım\'ın Dizi Başarısı

Sibel Yıldırım, 'Siyah Duman' şarkısıyla 'İnci Taneleri' dizisinde büyük ilgi gördü.

28.03.2025 16:39
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Samsunlu şarkıcı Sibel Yıldırım, Siyah Duman adlı ünlü eseriyle İnci Taneleri dizisinde dikkatleri üzerine çekti.

Profesyonel müzik kariyerine başladığı günden bu yana albümleri ve sesi ile kendine özgü bir hayran kitlesine ulaşan Samsunlu ses sanatçısı Sibel Yıldırım'ın başarısı dikkat çekiyor. Şarkıcının, büyük ilgi gören ve trend olan Siyah Duman adlı şarkısı, son olarak Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı sevilen dizi İnci Taneleri'nde seslendirildi.

Siyah Duman şarkısı, İnci Taneleri'nin 36'ıncı bölümünde Sibel Yıldırım'ın sesiyle dizinin 3 ayrı yerinde yayınlandı. Şarkı, büyük beğeni topladı. Siyah Duman şarkısına yeni klip de çeken Sibel Yıldırım, Youtube'da yüksek izlenme oranıyla geniş kitlelere ulaşırken, Zerrin Özer gibi ünlü isimler de paylaşımlarıyla başarısından dolayı Samsunlu sanatçıyı tebrik etti.

Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sibel Yıldırım, "Heyecanımı ve mutluluğumu tarif edemiyorum. Türkiye'nin en çok izlenen dizisinde sesimizin ve şarkımızın olması, değerli ağabeyimiz Yılmaz Erdoğan ve tüm ekibine sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle" ifadelerini kullandı.

Helal Sana albümüyle başladığı müzik kariyerini 2013 yılında Siyah Duman ve 2016'da Beşi Bir Yerde/Ayarsız albümleriyle sürdüren Sibel Yıldırım, 2017 yılında hayatını kaybeden İbrahim Erkal ile seslendirdiği 'İnsafsız' isimli şarkıyla da büyük beğeni toplamıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Sibel Yıldırım'ın Dizi Başarısı - Son Dakika

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