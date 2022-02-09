Sihirli Annem'in 'Ceren'i Gizem Güven, 17 aylık futbolcu eşiyle boşanma kararı aldı

Sihirli Annem dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gizem Güven, 2020 yılında 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

AYRILIK KARARI ALDILAR

Gizem Güven, Siverek Belediyespor takımında forma giyen eşi Caner Turp ile ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Güven, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.