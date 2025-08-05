Sinan Akçıl Ece Erken\'i çabuk unuttu! VIP minibüsünde görüntülendi

Geçtiğimiz ay Ece Erken ile el ele görüntülenerek magazin gündemine oturan Sinan Akçıl, ilişkilerinin sona ermesinin hemen ardından bu kez başka bir kadınla objektiflere takıldı. Lüks minibüsünde vakit geçirdiği genç kadınla birlikteyken görüntülenen Akçıl'ın temkinli tavırları dikkat çekti. Akçıl'ın sevgilisinin panik anları ise kameraya yansıdı.

ÖNCE KADIN ÇIKTI, SONRA AKÇIL ÇEVREYİ KOLAÇAN ETTİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde kaydedilen görüntülerde, minibüsün kapıları açıldığında önce genç kadın araçtan indi. Genç kadının hızla başını öne eğerek yüzünü gizlemeye çalıştığı ve olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Sinan Akçıl ise birkaç saniye sonra araçtan indi. Ancak ünlü isim, çıkmadan önce çevresini dikkatle inceledi ve görüntülendiğini fark etmeden adım attı.

ECE ERKEN DEFTERİ KAPANMIŞ GÖRÜNÜYOR

Akçıl'ın bu görüntüleri, Ece Erken ile olan birlikteliğinin sona erdiği yönündeki söylentileri güçlendirdi. Hatırlanacağı üzere ikili geçtiğimiz ay el ele görüntülenmiş, ancak Erken'in Akçıl'ı sosyal medyada takip etmeyi bırakmasıyla birlikte ayrılık sinyalleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Akçıl'ın yanında başka bir kadınla görüntülenmesi, "Ece defteri tamamen kapandı" yorumlarına neden oldu.



