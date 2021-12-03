Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bebeklerinin cinsiyetini ilk kez açıkladılar

Arkadaşlarıyla kahvaltı yapan çift, çıkış kapısında soruları yanıtladı.

Tebrikleri kabul eden çiftten Kobal, "Bize de sürpriz oldu, heyecanıyız mutluyuz" dedi. İmirzalıoğlu, "Sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah" şeklinde konuştu. İkinci çocuklarının da kız olacağını müjdeleyen Kobal, "Allah isteyen herkese nasip etsin, çok güzel bir şey. Lalin'le beraber büyürler inşallah. Önemli olan bu sürecin sağlıkla geçmesi " ifadelerini kullandı. İmirzalıoğlu, 'İkinci çocukta anneler yoruluyor, yaşlarının birbirine yakın olduğu için' yorumuna, "Beyler desteklerse hanımların yorgunluğunu alıyor. Sinem de topun ağzı. Ben böyle psikolojik olarak destek olmaya çalışıyorum" karşılığını verdi.

Oyuncu, 'Kız çocukları babalara düşkün olur, Lalin size düşkün mü?' sorusuna; "Annenin yerini almak çok zor, düşkünlük var ama ileride göreceğiz. Anne ile mücadele etmek çok zor, bir ikinci lig futbolcusuyla Messi'nin mücadelesi gibi bir şey oluyor, onu kazanmak mümkün değil" diye yanıtladı.