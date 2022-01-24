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Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni - Son Dakika

Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

24.01.2022 17:32
Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

SON DAKİKA... Diriliş Ertuğrul, Yaprak Dökümü, Ihlamurlar Altında, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan oyuncu Ayberk Pekcan (51) hayatını kaybetti. İşte ölüm nedeni...

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu geçen hafta memleketi Mersin'de yoğun bakına kaldırılmıştı.

Acı haberi Mersin Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

ACI HABERİ DUYURDULAR

Dervişoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞTİ

Oyuncu Ayberk Pekcan (51), ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.

"SAĞLIĞIMA KAVUŞMAK İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİM" DEMİŞTİ

Pekcan, kemoterapiye başladığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla..."

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Ayberk Pekcan, 1970'DE Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı.

2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı.

2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ekim 2021'de akciğer kanserine yakalandığını açıkladı.

Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni
Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni
Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni
Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

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Ayberk Pekcan, Sinema, Mersin, Ekim, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni - Son Dakika
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