Son dakika haber | Cüneyt Arkın'ın ölümü Çal Karalarını yasa boğdu - Son Dakika
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Son dakika haber | Cüneyt Arkın'ın ölümü Çal Karalarını yasa boğdu

29.06.2022 00:57
Son dakika haber | Cüneyt Arkın'ın ölümü Çal Karalarını yasa boğdu

Son dakika haber... Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi, meşhur 'Çal Karası' üzümünden doğal ürünler üreten Denizlili kadınları yasa boğdu.

Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi, meşhur 'Çal Karası' üzümünden doğal ürünler üreten Denizlili kadınları yasa boğdu. Aile bütçelerine destek için başladıkları yolculukta kooperatifleşen kadınlara destek için kente gelen Arkın, Çallı kadınlar için övgü dolu sözler sarf etmişti.

İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü ismi Cüneyt Arkın'dan gelen acı haber, Denizli ve Çal ilçesinde de büyük üzüntüye neden oldu. Geçen sene Çal Kadın Kooperatifi üyelerinin meşhur 'Çak Karası' üzümden ürettiği doğal ürünlere destek olmak için ilçeye gelen Cüneyt Arkın, Çallı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ÇALSİAD) Başkanı Süleyman Akçin, Belediye Başkanı Fethi Akcan ve Çal'ın üreten kadınlarıyla bir araya gelmişti.

Çallı kadınlara övgülere yağdıran Arkın, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayan kadınlara desteğini ifade etmişti. Ünlü aktör Arkın, kadınlara mesajında; "Sevgili Çal Garaları, Kadın Kooperatifi sizleri kutluyorum. Anadolu'nun neresine gitsen kadın eli değmiş. Bereket ve güzellik olmuş. Üretmişler, emek vermişler, güzelleştirmişler. Çallı kadınlar da üretiyor, memlekete değer katıyor. Kadınlar yönetse dünyayı savaş olmaz. Çünkü, hiçbir kadın çocuğunu kaybetmeyi arzu etmez. Kadınların ellerine sağlık" sözlerine yer vermişti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Cüneyt Arkın, İstanbul, Denizli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son dakika haber | Cüneyt Arkın'ın ölümü Çal Karalarını yasa boğdu - Son Dakika

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