Songül Öden yıllar sonra itiraf etti: Benim için "Karşısına bunu mu koymuşlar?" diyorlardı - Son Dakika

Dijital bir platformda yayınlanan Uysallar dizisinde Nil karakteriyle gündemde olan ünlü oyuncu Songül Öden, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Öden, yıllar sonra Gümüş dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bir itirafta bulundu .

"'KIVANÇ'IN YANINA BUNU MU KOYMUŞLAR' DİYORLARDI"

Oyuncu Songül Öden, "O dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile oynuyordum. Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum tabii. 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum. Yeni mezun olmuştum, küçüğüm haliyle. İnsanlar da çok acımasız" itirafından bulundu.