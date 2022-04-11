Songül Öden yıllar sonra itiraf etti: Benim için "Karşısına bunu mu koymuşlar?" diyorlardı - Son Dakika
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Songül Öden yıllar sonra itiraf etti: Benim için "Karşısına bunu mu koymuşlar?" diyorlardı

11.04.2022 19:00

Yıllar önce Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alan ünlü oyuncu Songül Öden, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Öden, "Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum tabii. 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum. Yeni mezun olmuştum, küçüğüm haliyle. İnsanlar da çok acımasız" ifadelerini kullandı.

Dijital bir platformda yayınlanan Uysallar dizisinde Nil karakteriyle gündemde olan ünlü oyuncu Songül Öden, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı.

Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: Benim için 'Karşısına bunu mu koymuşlar?' diyorlardı

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Öden, yıllar sonra Gümüş dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bir itirafta bulundu .

Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: Benim için 'Karşısına bunu mu koymuşlar?' diyorlardı

"'KIVANÇ'IN YANINA BUNU MU KOYMUŞLAR' DİYORLARDI"

Oyuncu Songül Öden, "O dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile oynuyordum. Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum tabii. 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum. Yeni mezun olmuştum, küçüğüm haliyle. İnsanlar da çok acımasız" itirafından bulundu.

YORUMLAR
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Kıvanç Tatlıtuğ, Songül Öden, Uysallar, Gümüş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Songül Öden yıllar sonra itiraf etti: Benim için 'Karşısına bunu mu koymuşlar?' diyorlardı - Son Dakika


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