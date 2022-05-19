Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim! - Son Dakika
Üye Girişi

Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!

19.05.2022 16:40

Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu. Herkes olayın şokunu yaşarken yeni fragman da yayınlandı. Kardeşinin gidişi hakkında konuşan Sema'nın sözleri herkesi şoke etti. Sema "Onlara bu adayı dar edeceğim" diye açıkça tehdit etti.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor All Star'ın salı günü akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı.Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in yer aldığı eleme adayları arasında SMS oylamasında en düşük oyu alan Seda yarışmaya veda etti.

İKİZİ ELENİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Seda, elendiğini öğrendikten sonra gözyaşları içinde veda konuşması yaparken ikizi Sema da duygusal anlar yaşadı. Sema'nın elenen kardeşine koşarak sarıldığı anlar da ise gözyaşları sel oldu.

Survivor All Star'ın 118. bölüm fragmanı yayınlandı! İkizi elenen Sema, intikam yemini etti: Adayı dar edeceğim

SEMA, EVRİM'E TEPKİ GÖSTERİYOR

Survivor All Star'ın bu akşam ekrana gelecek olan 118. bölüm fragmanı yayınlandı. Oyun alanında konuşan Seda, "O takımda 4 ayak varsa biri Nagehan biri de Seda'ydı. Onların kesinlikle potaya yazılmaması gerektiğini düşünüyorum" diyor. Evrim'in "Yazacak kimse yoktu" sözlerine sinirlenen Sema, "Ben bir konuşayım Evrim, sus" diyerek tepki gösteriyor.

Survivor All Star'ın 118. bölüm fragmanı yayınlandı! İkizi elenen Sema, intikam yemini etti: Adayı dar edeceğim

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Survivor All Star'ın merakla beklenen 118. bölüm fragmanı yayınlandı. İkizi Seda'nın elenmesinin ardından bu yapılanın haksızlık olduğunu düşünen Sema, karşı takıma adeta savaş açtı. Öfkesine hakim olamayan Sema'nın fragmandaki "Onlara bu adayı dar edeceğim. Oyunlarda diyecekler ki Sema gitseydi de biz oyun kazansaydık. Burunlarından fitil fitil getireceğim" sözleri ise dikkat çekti.

Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
YORUMLAR
500
4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2022 başladı Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2022 başladı

Survivor All Star, Reyting, oyunlar, Salı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim! - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:54:02. #1.11#
SON DAKİKA: Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement