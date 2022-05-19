Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor All Star'ın salı günü akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı.Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in yer aldığı eleme adayları arasında SMS oylamasında en düşük oyu alan Seda yarışmaya veda etti.

İKİZİ ELENİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Seda, elendiğini öğrendikten sonra gözyaşları içinde veda konuşması yaparken ikizi Sema da duygusal anlar yaşadı. Sema'nın elenen kardeşine koşarak sarıldığı anlar da ise gözyaşları sel oldu.

SEMA, EVRİM'E TEPKİ GÖSTERİYOR

Survivor All Star'ın bu akşam ekrana gelecek olan 118. bölüm fragmanı yayınlandı. Oyun alanında konuşan Seda, "O takımda 4 ayak varsa biri Nagehan biri de Seda'ydı. Onların kesinlikle potaya yazılmaması gerektiğini düşünüyorum" diyor. Evrim'in "Yazacak kimse yoktu" sözlerine sinirlenen Sema, "Ben bir konuşayım Evrim, sus" diyerek tepki gösteriyor.

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Survivor All Star'ın merakla beklenen 118. bölüm fragmanı yayınlandı. İkizi Seda'nın elenmesinin ardından bu yapılanın haksızlık olduğunu düşünen Sema, karşı takıma adeta savaş açtı. Öfkesine hakim olamayan Sema'nın fragmandaki "Onlara bu adayı dar edeceğim. Oyunlarda diyecekler ki Sema gitseydi de biz oyun kazansaydık. Burunlarından fitil fitil getireceğim" sözleri ise dikkat çekti.