Survivor'da Mavi Takım Dokunulmazlık Oyununu Kazandı - Son Dakika
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Survivor'da Mavi Takım Dokunulmazlık Oyununu Kazandı

Survivor\'da Mavi Takım Dokunulmazlık Oyununu Kazandı

Survivor All Star'da haftanın son dokunulmazlık oyununda Mavi Takım, Kırmızı Takım'a karşı 12-7 galip geldi ve takım olarak pizza ödülü kazandı. Konseyde ise Nagihan Karadere'nin düelloda yarışamayacağı açıklandı ve Nagihan'ın itirazıyla ortalık gerildi. Nagihan'ın ısrarı üzerine yarışmaya devam etmesine izin verildi ve Nagihan haftanın en kötü performansıyla 3. eleme adayı oldu. Konseyde Hilmi Cem ve Nefise 3 oy aldı. Takım kaptanı olan Nefise, Hilmi Cem'i potaya sokarak son eleme adayını belirledi. Düellonun ilk turunda Nagihan ile Hilmi Cem, Özgür ile Merve eşleşti.

20.05.2024 11:11
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DOKUNULMAZLIK OYUNU

Haftanın son Dokunulmazlık oyununda Mavi Takım, Kırmızı takıma karşı 12-7 galip geldi. Takım ödül olarak pizza yedi.

Survivor All Starda Acun Ilıcalı, Nagihanı diskalifiye etmek istedi Ortalık karıştı

ORTALIK KARIŞTI

Acun Ilıcalı, konseyde Nagihan Karadere'nin düelloda yarışamayacağı için veda edeceğini açıkladı. Nagihan itiraz etti, ortalık bir anda gerildi.

Düeollosunun ertelenmesini isteyen Nagihan ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan restleşmeden sonra;

Nagihan'ın ısrarla yarışma istedi, Ilıcalı razı geldi. Nagihan haftanın en kötü performansı olarak 3.eleme adayı oldu.

SON ELEME ADAYI

Konseyde Hilmi Cem ve Nefise 3 oy aldı. Takım kaptanı olan Nefise de, doğal olarak Hilmi Cem'in potaya soktu. Son eleme adayı Hilmi Cem oldu.

Survivor All Starda Acun Ilıcalı, Nagihanı diskalifiye etmek istedi Ortalık karıştı

Düellonun ilk turunda Nagihan ile Hilmi Cem, Özgür ile Merve eşleşti.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor'da Mavi Takım Dokunulmazlık Oyununu Kazandı - Son Dakika

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