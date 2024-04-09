Parkurlarda aldığı galibiyet sonrası rakiplerine 'paket' diyerek göndermede bulunan Yiğit Poyraz, sevincinde olduğu gibi kaybettiğinde de aynı vurguyu yaptı.
"DÜELLO GÜNÜ İSTEDİĞİM SEVİYEYE ÇIKAMADIM"
"Yağmurlu bir Dominik gününden herkese selamlar... Telefonu anca elime alabildim. 3-5 gündür eleme gününden sonra güzelce dinlenecek olanı biteni düşünecek vaktim oldu. Destekleyen güzel mesaj atan herkese çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın! Benim içinde erken bir veda oldu.
Düello günü o istediğim performans seviyesine çıkamadım. Konsantrasyon kaybı yaşadım ve kaybettim. Spor ve rekabetin doğası bu dur, paketlemekte vardır o pakete girmekte, bu sefer de bu pakete giren ben oldum. Güzel bir sezondu. Eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu."
Son Dakika › Magazin › Survivor'da Yiğit Poyraz, kaybettiği düello sonrası rakiplerine göndermede bulundu - Son Dakika
Başrollerini Burak Özçivit, Kaan Urgancıoğlu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisi, yıllar önce final yapmasına rağmen dünya çapındaki ününü korumaya devam ediyor. Dizinin müziğini yapan Toygar Işıklı'nın bestesi, ünlü BN Team Orkestrası tarafından çalındı. Orkestranın performansı sosyal medyanın gündemine oturdu ve Işıklı da bu anı videoyla paylaştı.
Survivor 2024 All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Mavi takım, haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kaybetti. Acun Ilıcalı ve Ogeday arasında yaşanan gerginlik ise dikkat çekti. Acun Ilıcalı, takımın motivasyon eksikliğini vurgulayarak, Ogeday'ın performansının düştüğünü söyledi. Ogeday ise düşüşlerin normal olduğunu belirtti. Mavi takımda yapılan oylamada en fazla oyu alan Yasin 3. eleme adayı oldu.
Robert Downey Jr., Oppenheimer filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazandıktan sonra Marvel Sinematik Evrenine geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı. Iron Man ve Avengers filmleriyle büyük ses getiren oyuncu, Marvel'de olmak istediğini ifade etti. Downey Jr., Marvel'da yeni bir role hazır olduğunu söyledi ve Iron Man karakterinin kariyerinde inanılmaz bir yere sahip olduğunu belirtti. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'e karşı bazı imalı ifadeler kullanarak geri dönebileceğinin mesajını verdi. Marvel daha önce Avengers: Endgame'deki sahnelerin geri alınamayacağını söylemiş olsa da, Downey Jr.'ın Marvel dünyasına farklı bir karakterle geri dönme ihtimali göz ardı edilmemeli. Şu anda Downey Jr.'ın Marvel'da aktif olarak çalıştığı bir proje bulunmuyor, ancak yöneticiler yeni bir film veya diziyle sevilen oyuncuyu geri döndürebilir.
İbrahim Kutluay, oğlunun Real Madrid'e transfer olduğunu belirterek eski eşi Demet Şener'e ödediği 59 bin TL'lik nafakanın kaldırılması için dava açtı. Oğlunun herhangi bir maaşının olmadığını, tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını söyleyen Şener, eski eşini tiye alarak "Zor durumda olmasına da çok üzüldüm. Bir yardım defilesi de düzenlemeyi düşünüyorum kendisine" dedi.
Poyraz'ın Survivor All Star'daki ani vedası takım arkadaşı Ogeday'ı derinden etkiledi. Ogeday'ın performansının ve enerjisinin düştüğü ve üst üste oyun kaybetmesine tepki gösteren Acun Ilıcalı, "Bu takımın dağılmasında ana sebep tabi ki de sensin Ogeday. İkimiz de birbirimizi kandırmayalım" dedi. Ilıcalı, "Hava almaya çıkabilir miyim?" diyen Ogeday'a "Zaten yeterince hava alacaksın" diyerek karşılık verdi.
Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin başında gelen Avrupa Yakası'nın yeniden yayınlanacağı söylentisi sevenlerini heyecanlandırdı. Aldığı yorumlardan sonra açıklama yapan Gülse Birsel ise dizinin yeniden çekilmeyeceğini söyledi.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy, başrol olduğu Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı. Son sahnesini çekerek ekibe veda eden oyuncu, bebeğiyle ilgilenmek istediği için bir süre setlerden uzak kalacak.
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Kış sezonunda yoğun bir konser programı olan Gülben Ergen, Ramazan ayında ailesine vakit ayırdı. İstanbul'daki evinde üç oğlu ve annesiyle zaman geçiren Ergen, stüdyoya girerek yeni şarkılar kaydetti. Yaz başında dinleyicileriyle bu yeni şarkıları buluşturacağını duyuran Ergen, fotoğraf sanatçısı Ahmet Yürekli imzalı siyah beyaz fotoğraflarını paylaştı. Köpeği Gonca ile yer aldığı bu fotoğraflar büyük beğeni topladı. Yaz sezonu için hazırlıklara başlayan Ergen, hayranlarına sürprizlere hazırlıklı olmalarını söyledi.
Kuruluş Osman dizisinin önemli karakterlerinden Malhun Hatun'u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, oyunculuğa bir süre ara vermek için kızını kucağına alacak.
Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, katıldığı programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Korel, küçükken voleybolcu olmak istediğini ancak belini sakatladığını ve voleybol hayatının sona erdiğini söyledi. Ayrıca Korel, takıntıları hakkında konuşarak kimseye dokunmayı sevmediğini, uçağa binmeden önce story paylaşmadığını ve bazı oyunlarda hep aynı çamaşırı giymesi gerektiğini belirtti.
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