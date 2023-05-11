Survivor'daki en büyük ödül için yarışacaklar! 5 yarışmacıya son model araba verilecek - Son Dakika
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Survivor'daki en büyük ödül için yarışacaklar! 5 yarışmacıya son model araba verilecek

11.05.2023 12:20

Finaline sayılı günler kalan Survivor 2023'te ödüllerin boyutları git gide artıyor. Yeni bölümde Survivor tarihinin en büyük ödülünü vermenin hazırlıklarını yapan Acun Ilıcalı, ödül oyununun galibi olan takımdaki her yarışmacıya bir son model araba verecek.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2023, yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde ise Survivor tarihinin en büyük ödülü verilecek.

"TAKIM BAŞINA 5 ARABA VERİYORUZ"

Yarışmanın yeni bölümünde oyunun ödülünü Murat Ceylan yerine Acun Ilıcalı sunacak. Yarışmacılara ödülü anlatan Ilıcalı, "Ben sunuyorsam büyük bir şey vardır diye düşünüyorsunuzdur. Yarışmacı başına bir araba olacak ödül. Takım başına 5 araba veriyoruz. Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük maddi ödülü" diyor. Büyük ödül için mücadele edecek olan yarışmacılar, parkurda zaman zaman zor anlar yaşayacak. Yarışmanın merak edilen ödül oyunu ise bu akşam yayınlanacak.

Survivor tarihinin en büyük ödülü! Acun Ilıcalı, 5 yarışmacıya son model araba verecek
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Survivor tarihinin en büyük ödülü! Acun Ilıcalı, 5 yarışmacıya son model araba verecek Survivor tarihinin en büyük ödülü! Acun Ilıcalı, 5 yarışmacıya son model araba verecek

Survivor 2023, Murat Ceylan, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'daki en büyük ödül için yarışacaklar! 5 yarışmacıya son model araba verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'daki en büyük ödül için yarışacaklar! 5 yarışmacıya son model araba verilecek - Son Dakika
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