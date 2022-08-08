Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti - Son Dakika
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti

08.08.2022 20:23

Katıldığı Survivor yarışmasıyla kendine hayran kitlesi edinen Aleyna Kalaycıoğlu'nun tatil yaptığı yatta verdiği mavi bikinili poza beğeni yağdı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun paylaşımı görenleri adeta büyüledi.

Survivor yarışmasıyla adını geniş bir kesime duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak 'Beceremedin' isimli şarkısı nedeniyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

MAVİ BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Aleyna Kalaycıoğlu bugün Instagram hesabının hikaye kısmında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Güneşlenip denize giren ünlü isim, mavi bikinisiyle çekildiği fotoğrafı paylaştı.

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun o paylaşımı:

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Son Dakika Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti - Son Dakika
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