Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti

Survivor yarışmasıyla adını geniş bir kesime duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak 'Beceremedin' isimli şarkısı nedeniyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
MAVİ BİKİNİSİYLE POZ VERDİ
Aleyna Kalaycıoğlu bugün Instagram hesabının hikaye kısmında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Güneşlenip denize giren ünlü isim, mavi bikinisiyle çekildiği fotoğrafı paylaştı.
İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun o paylaşımı:
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