Tarkan'dan 'Zeytinlik' Çıkışı! - Son Dakika
Üye Girişi

Tarkan'dan 'Zeytinlik' Çıkışı!

02.03.2022 23:26
Tarkan'dan 'Zeytinlik' Çıkışı!

Megastar Tarkan, Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Tarkan, "Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir" dedi.

Tarkan, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. 'Geççek' şarkısıyla gündeme oturan Tarkan sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Tarkan paylaşımında, "Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu, buydu…Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada. Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir" diyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın,

Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

YORUMLAR
500

Madencilik, Twitter, Geççek, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tarkan'dan 'Zeytinlik' Çıkışı! - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:20 1 sene daha oynayacak! Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım belli oldu
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
21:51 Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı
21:11 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi
20:57 Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'nun transferine onay çıktı! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 23:32:12. #1.13#
SON DAKİKA: Tarkan'dan 'Zeytinlik' Çıkışı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement