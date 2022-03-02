Tarkan'dan 'Zeytinlik' Çıkışı! - Son Dakika

Tarkan, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. 'Geççek' şarkısıyla gündeme oturan Tarkan sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Tarkan paylaşımında, "Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu, buydu…Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada. Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir" diyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın,

Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi.

İşte o paylaşım: