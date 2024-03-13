Tarkan Yeni Albüm Müjdesi Verdi

Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi.
Sanatçı stüdyoda çekildiği fotoğrafını şu notla yayınladı:
"Biliyorum 'artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar' diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız."
Tarkan en son Cumhuriyet'in 100.yılı ve Atatürk için 'Sen Rahat Uyu' adlı marşı yazmıştı.
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