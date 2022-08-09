Çeşme'de Görkemli Defile - Son Dakika
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Çeşme'de Görkemli Defile

09.08.2022 17:02
Çeşme'de Görkemli Defile

Tasarımcı Tuncay ve Anıl Çetin kardeşler, Çeşme'de bir defile gerçekleştirdi. Defilede tüm gözler Özge Ulusoy ve Şebnem Schaefer'ın üzerindeydi. İşte detaylar...

Two Cowboys olarak anılan ve yeni nesil Fashion Show anlayışıyla moda dünyasına farklı bir bakış açısı getiren Tuncay ve Anıl Çetin kardeşler, bu kez de Çeşme'de bir defile gerçekleştirdi.

PODYUMUN TOZUNU ATTILAR

Daha önce düzenledikleri 2 farklı konsept defileyle dikkat çeken İzmirli kardeşler, haftasonu 'Summer Fashion Show' defilesine imza attı. Çeşme Fly-Inn Beach'de gerçekleşen organizasyonda ünlü modeller Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy başta olmak üzere toplam 15 manken görev aldı. Bir yıl içerisinde üçüncü moda gösterilerini düzenleyen Çetin kardeşler, bu sefer vintage kıyafetlerden oluşan tasarımları ön plana çıkardı.

DANS GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİ

Hazırlıkları 2 ay süren gecede ilk olarak yerli ve yabancı dansçılardan oluşan Dans Stop ekibinin gösterisi sunuldu. Sonrasında podyuma çıkan mankenler, 30 parçadan oluşan nostaljik tasarımları sergiledi. Birbirinden renkli kostümlerin sunulduğu gecede dikkat çeken ayrıntı ise Özge Ulusoy'un bikini üstü giymesi oldu.

Two Covboys, bu kez de yanan ormanlara destek sağlayabilmek için Ege Orman Vakfı ile hareket ederek geceye katılan her davetli adına bir fidan bağışında bulunacaklarını belirtti.

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Kaynak: Snob Magazin

Şebnem Schaefer, Özge Ulusoy, Anıl Çetin, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çeşme'de Görkemli Defile - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de Görkemli Defile - Son Dakika
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