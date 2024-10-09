Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı - Son Dakika
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Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre\'ye yerleşen Seher Dilovan\'ın son hali şaşırttı

Türkiye'den İsviçre'ye taşınan Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Hayranları ünlü şarkıcının son halini görünce gözlerine inanamadı.

09.10.2024 09:41
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Türkiye'yi terk ederek İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir köyde ailesiyle yeni bir yaşam kuran Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Doğa ile iç içe bir yaşam sürdüren Dilovan, ev ve bahçe işleriyle ilgilendiği anları sevdiklerinin beğenisine sundu.

SEHER DİLOVAN KİMDİR? ŞU AN NE YAPIYOR?

1971 yılında Ankara'da doğan Seher Dilovan, Tunceli'li bir ailenin iki kızından biridir. Müzik kariyerine Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak başlayıp, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında "Ayvacı" adlı ilk albümünü çıkardı. Ardından "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" gibi başarılı albümlerle müzik kariyerini sürdürdü.

Sanatçı, birkaç yıl önce Türkiye'den İsviçre'ye taşınarak ailesiyle birlikte yeni bir yaşam kurdu ve İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir köyde doğa ile iç içe bir hayat sürmeye başladı.

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Son Dakika Magazin Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı - Son Dakika
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