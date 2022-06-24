Spor giyim razıyla dikkat çeken Selen Görgüzel, "Tatil alışverişine çıktım. Tatilde oyunculuk için gelen teklifleri gözden geçireceğim. Gelen teklifler arasında öyle bir proje var ki. Menajerim bu proje için görüşmeler yapıyor. Çok istediğim bir iş. Tam bana göre."dedi.
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika › Magazin › Tatil Alışverişine Çıktı - Son Dakika
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