Tatil Alışverişine Çıktı - Son Dakika
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Tatil Alışverişine Çıktı

24.06.2022 19:21
Tatil Alışverişine Çıktı

Geçtiğimiz ay Hamdi Alkan ile olaylı bir şekilde boşanan Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı.

Spor giyim razıyla dikkat çeken Selen Görgüzel, "Tatil alışverişine çıktım. Tatilde oyunculuk için gelen teklifleri gözden geçireceğim. Gelen teklifler arasında öyle bir proje var ki. Menajerim bu proje için görüşmeler yapıyor. Çok istediğim bir iş. Tam bana göre."dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Selen Görgüzel Alkan, Tatil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatil Alışverişine Çıktı - Son Dakika

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