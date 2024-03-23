Teşkilat'ın 101. bölümünde neler olacak:
Herkes, Milli Muharip uçağının uçuşunun gururunu yaşarken Çetin de Kambur'u başarısızlıkla suçlar. Kambur'un tek düşündüğü ise Ömer'in cesedini bulmaktır. Ömer'e ulaşamayan ekip oldukça tedirgindir. Durumu öğrenen Neslihan adeta yıkılır.
Ekip Ömer'i sağ salim bulmak için seferber olur. Ancak ondan haber alamadıkça umutları tükenmek üzeredir. Ancak düşman hiç beklemediği bir anda kendini Teşkilat'ın elinde bulacaktır.
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Birçok dizi ve filmlerde rol alan dizi, sinema tiyatro ve reklam oyuncusu Tahsin Tonkuş, şimdilerde ise huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Sivas Valiliği İhramcızade İsmailhakkı Toprak Huzur Evi'nde kalan 73 yaşındaki Tonkuş, hayat hikayesini anlattı. Tonkuş, makine teknisyeni olarak çalışırken drama eğitimine devam ettiğini ve huzurevindeki personellerle bir aile ortamı oluşturduklarını belirtti.
Birçok dizi ve filmlerde rol alan Tahsin Tonkuş, şimdi huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Tonkuş, hayat hikayesini anlattı ve tiyatro dışında bir hayat düşünemediğini belirtti.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın kansere yakalandığını duyurması dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Prenses'in açıklamasının ardından eltisi Meghan Markle ve Prens Harry "Kate ve ailesi için sağlık, şifa diliyoruz. Bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" diyerek destek mesajı yayınladı.
Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Buray ve Ezgi Şenler'in mutluluğu kısa sürdü. İlişkisini bitiren Şenler, ayrılık kararıyla ilgili "Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık. Kıskançlık gibi bir durum değil ama" dedi.
Estetikliler kervanına katılan Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde yüz ve boyun gerdirme ameliyatı oldu. Eren'in işlemler için 800 bin TL ödediği ortaya çıktı.
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Binnur Kaya, senaryo gereği projeden ayrılıyor. Kaya'nın canlandırdığı Nükhet karakteri, sağlık sorunlarını çözmek için diziye veda edecek.
Daha önce güzelleşmek için anne sütü içen ve yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Selen Görgüzel, bu sefer de yüzünü gerdirip göz kapaklarındaki fazla deriyi aldırdı.
Geçen aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, çekilen bir video mesajda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Middleton, ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıntılar hakkında ise bilgi verilmedi.
Ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sanat dünyasından birçok isim katıldı. Öztan'ın oğlu, acılarının tarifsiz olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. Cenaze namazının ardından Bahar Öztan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ofis çalışanları zam isteyince müdürleri Hayati, stajyer olarak Hüseyin'i işe alır. Hüseyin'in yapay zeka ile işleri hızlıca halletmesi sonucu Hayati herkesi işten çıkarır. Ancak patron İbrahim'in gelmesiyle işler tersine döner. Hayati'nin arkadaşı Fikri, Mesut hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır. Bahadır'ın ilk orucunu tutması zor anlar yaşatır. Ozan'ın Hintli kız arkadaşı Çiçek ile evlilik adetleri sorun yaratır. Çiçek, fazla ilaç kullanımının zararlarını arkadaşlarına anlatmaya çalışır. Mesut'un eşi Burcu, yanlış anlamalar sonucu Mesut'tan ayrılmaya karar verir.
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