Trabzon'da Mimariden Modaya defilesi - Son Dakika
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Trabzon'da Mimariden Modaya defilesi

08.06.2022 18:33
Trabzon'da Mimariden Modaya defilesi

Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon, İç Mekan Tasarımı ve Moda Tasarımı Programları öğrencileri "Mimariden Modaya" konulu defile düzenledi.

Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon, İç Mekan Tasarımı ve Moda Tasarımı Programları öğrencileri "Mimariden Modaya" konulu defile düzenledi.

Ömer Yıldız Yerleşkesi sergi alanında gerçekleşen defileye Avrasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Harun Yüksel, akademisyen, öğrenciler ve veliler katıldı. Defile programının açılışında Avrasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık meslek yüksekokulu programlarına büyük ilgi var. Özellikle Moda Tasarımı, Mimari Restorasyon, İç Mekan Tasarımı gibi programlar büyük ilgi görüyor. Burada akademisyenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimizin hazırladığı defileyi izleyeceğiz. Emeği olan tüm hocalarımızı ve öğrencilerimizi kutluyorum. Aramızda bulunan tüm velilerimize hoş geldiniz diyor, bizlere en değerlilerini emanet ettikleri için tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Defile sonunda gazetecilere bilgi aktaran Avrasya Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı Öğr. Gör. İbrahim Aktürk, "Öğrencilerimizle birlikte sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirdik. Hem eğlendik, hem de önemli bir deneyim kazanmış olduk. Yaklaşık olarak iki ay boyunca otuz öğrenci ile birlikte mimariden modaya isimli defilemiz için çalıştık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Mimariden modaya dedik, binalardan esinlenerek hem öğrencilerin binaları tanımalarını hem de tasarım gücünü geliştirmelerini, kullanmalarını sağladık. Bu önemli defileyi üniversitemizin buradaki yeni binasında sergi alanında sunduk. Çalışmamızda tarihi yapılardan da esinlendik, yeni dönem yapılardan da esinlendik. Öğrencilerimiz bir binayı seçerek elde bulunan materyalleriyle, geri dönüşüm malzemelerini de katarak ürünlerini ortaya koydular. Yaklaşık otuz öğrenci dört akademisyenle bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bundan sonra her yıl hem güz hem de bahar döneminde bir çalışmamız olacak" diye konuştu.

Katılımcılar defilenin sonunda öğrencileri ayakta alkışladı. Öğrenciler Dj Hakan Kurbetli eşliğinde doyasıya eğlendi. - TRABZON

Trabzon'da Mimariden Modaya defilesi
Trabzon'da Mimariden Modaya defilesi
Trabzon'da Mimariden Modaya defilesi
Trabzon'da Mimariden Modaya defilesi
Trabzon'da Mimariden Modaya defilesi

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Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor
Kaynak: İHA

Ömer Yıldız, Moda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Trabzon'da Mimariden Modaya defilesi - Son Dakika

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