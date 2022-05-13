TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru bu akşam ekranlarda! Yalçın hangi isimleri kendi ekibine çekmek istiyor? - Son Dakika

TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru, bu akşam ekranlara gelecek. Başladığı günden bu yana büyük ilgi çeken ve geniş bir izleyici kitlesini de etkileyen dizinin başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever yer alıyor.



Yeni bölümde Yalçın ve Hakan Hoca arasında işler kızışıyor. Yalçın'ın Erol'un ameliyatını bahane ederek Uluçınar'a ekip göndermesi başta Mine olmak üzere herkesin huzurunu kaçırır. Kaçınılmaz bir savaşın içine çekildiğini fark eden Hakan, oyunu kuralına göre oynamaya karar verir. Ömer annesiyle ilgili aldığı haberi Leyla ile paylaşınca aralarındaki buzlar erimeye başlar.

BÜLENT, HAKAN'I YALNIZLAŞTIRMA PLANI UYGULAYACAK

Hastanede kendisine muhbir bulan Bülent ise ekibini genişletme ve Hakan'ı yalnızlaştırma planını uygulamaktadır. Bülent'in ekibinden Bahar Hemşire, Leyla'nın travmasının üzerine gider. Berk ise babasını kurtardığı için kendisine minnettar olan Sevil'i Leyla hakkında bilgi almak için kullanır. Mine, Hakan'ı korumak için kendisiyle görüşmek isteyen Yalçın'la gizlice buluşur; ancak bir düşman tarafından izlendiğinin farkında değildir. Yalçın başta Leyla olmak üzere herkesi kendi tarafına çekebilmek için koz toplamaktadır. Tüm bunlar olurken bütün gün hastanede gezen şüpheli bir şahıs herkesin hayatını tehlikeye atacaktır.