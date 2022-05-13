TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru, bu akşam ekranlara gelecek. Başladığı günden bu yana büyük ilgi çeken ve geniş bir izleyici kitlesini de etkileyen dizinin başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever yer alıyor.
Yeni bölümde Yalçın ve Hakan Hoca arasında işler kızışıyor. Yalçın'ın Erol'un ameliyatını bahane ederek Uluçınar'a ekip göndermesi başta Mine olmak üzere herkesin huzurunu kaçırır. Kaçınılmaz bir savaşın içine çekildiğini fark eden Hakan, oyunu kuralına göre oynamaya karar verir. Ömer annesiyle ilgili aldığı haberi Leyla ile paylaşınca aralarındaki buzlar erimeye başlar.
Son Dakika › Magazin › TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru bu akşam ekranlarda! Yalçın hangi isimleri kendi ekibine çekmek istiyor? - Son Dakika