TSM Korosu'ndan muhteşem konser - Son Dakika
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TSM Korosu'ndan muhteşem konser

07.03.2022 11:46
TSM Korosu'ndan muhteşem konser

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 'Mazideki Tangolar' konseriyle izleyenleri mest etti.

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 'Mazideki Tangolar' konseriyle izleyenleri mest etti. Başarılı performansıyla beğeni toplayan koroya konser sonunda Başkan Turgay Erdem de eşlik etti.

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 'Mazideki Tangolar' konseriyle uzun bir aradan sonra Nazım Hikmet Kültürevi'nde izleyenleriyle buluştu. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği geceye Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun da katıldı. Üç saat süren konserde koro ve koristler unutulmaz eserleri başarıyla seslendirdi. Şef Filiz Başıbüyük yönetimindeki koro, tangolardan oluşan repertuarla sahne alırken, gecede geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yorumcu ve şef İnci Çayırlı da anıldı. İlk Türkçe tango olan mazi tango ile taş plak tangoların da seyirciyle buluştuğu konserde akordeon sanatçısı Bekir Sakarya'da konuk olarak yer aldı.

Geceye katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konser sonunda Şef Filiz Başıbüyük'e çiçek vererek koroyu kutladı. Başkan Turgay Erdem konser sonunda koroya eşlik ederek koristlerle birlikte şarkı söyledi. - BURSA

TSM Korosu'ndan muhteşem konser
TSM Korosu'ndan muhteşem konser
TSM Korosu'ndan muhteşem konser
TSM Korosu'ndan muhteşem konser

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nilüfer belediyesi, Türk Sanat Müziği, Turgay Erdem, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin TSM Korosu'ndan muhteşem konser - Son Dakika


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