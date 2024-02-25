Tuğba Özerk: Estetikli erkekler yakışmıyor - Son Dakika
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Tuğba Özerk: Estetikli erkekler yakışmıyor

Tuğba Özerk: Estetikli erkekler yakışmıyor

Büyük Kulüp'te sahne alan Tuğba Özerk, estetikli erkekler hakkında açıklamalarda bulundu. Özerk, ünlü veya ünsüz hiçbir erkeğe estetiği yakıştıramadığını belirtti. Yüzlerine ufak bir dokunuş bile yaptırsalar sırıtıyor ve yakışmıyor dedi.

25.02.2024 16:14  Güncelleme: 16:17
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Büyük Kulüp'te önceki gece sahne alan Tuğba Özerk, son günlerde magazin gündemini meşgul eden 'estetikli erkekler' hakkında açıklamalarda bulundu.

Özerk, ünlü veya ünsüz hiçbir erkeğe estetiği yakıştıramadığını belirtti. Sanatçı "Estetik operasyon erkeklere birkaç gömlek fazla geliyor.

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Yüzlerine ufak bir dokunuş bile yaptırsalar sırıtıyor ve yakışmıyor" diye konuştu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Tuğba Özerk: Estetikli erkekler yakışmıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuğba Özerk: Estetikli erkekler yakışmıyor - Son Dakika
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