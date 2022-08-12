Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi'den Bir İlk! - Son Dakika
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Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi'den Bir İlk!

12.08.2022 19:02
Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi'den Bir İlk!

Türk müziğinin efsane bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin, 15 Ağustos Pazartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda binlerce hayranı ile buluşacak.

Bkm'nin organize ettiği DenizBank Açıkhava etkinlikleri kapsamında sahne alacak olan usta sanatçı, Aşkın Nur Yengi ile aynı sahneyi paylaşacak.

Daha önce birçok kez aynı sahneyi paylaştığı Aşkın Nur Yengi ile ilk kez Harbiye Açıkhava'nın etkileyici atmosferinde bir araya gelecek olan Selami Şahin, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Sanat hayatında yarım asrı devirerek sayısız hit şarkıya imza atan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biri olan Selami Şahin, aynı zamanda yetmiş dördüncü yaş günü heyecanını sevenleriyle paylaşacak.

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Kaynak: Snob Magazin

Beşiktaş Kültür Merkezi, Aşkın Nur Yengi, Selami Şahin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi'den Bir İlk! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi'den Bir İlk! - Son Dakika
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