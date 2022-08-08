Erkan Petekkaya'nın Hem Yapımcısı Hem Rol Arkadaşı Oldu - Son Dakika
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Erkan Petekkaya'nın Hem Yapımcısı Hem Rol Arkadaşı Oldu

08.08.2022 23:03
Erkan Petekkaya'nın Hem Yapımcısı Hem Rol Arkadaşı Oldu

Türkiye'nin en başarılı iş insanlarından biri olan Oktay Öndeş, sinema dünyasına ilk adımını hem yapımcı, hem de oyuncu olarak attı.

Daha önce tekstilden, inşaata, turizmden ticarete bir çok alanda başarılı çalışmalara imza atan iş insanı Oktay Öndeş, "Dedemin Gözyaşları" filmiyle beyaz perdeye güçlü bir giriş yaptı.

Başrollerinde usta oyuncu Halil Ergün'le Erkan Petekkaya'nın yer aldığı, kadrosunda Turgay Tanülkü, Cem Kılıç, Aliye Uzunatağan ve Ali İpin gibi isimlerin de yer aldığı "Dedemin Gözyaşları" filmine rol de alan Oktay Öndeş, "Sinemaya olan sevdam beni yapımcılığa götürdü. Sinema sektöründe büyük prodüksiyonların ortaya çıkması için bu işe para yatıracak yapımcılara ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için sinema sektörüne girdim. İlk filmimizde büyük ustaların yapımcısı olmak da bana gurur verdi, onlarla birlikte aynı sette oyuncu olarak yer almak da ayrı bir heyecandı" dedi.

Oktay Öndeş, yönetmenliğini İhsan Taş'ın üstlendiği "Dedemin İnsanları" filminin sinematografik olarak önemli bir yapım olduğunun da altını çizerek, "Basit bir komedi filmi de yapabilirdik ama risk aldık. Böyle dokunaklı hikayelerin sinemaya aktarılması gerekiyor. Bundan sonraki yapımlarda da aynı çizgimiz devam edecek" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erkan Petekkaya'nın Hem Yapımcısı Hem Rol Arkadaşı Oldu - Son Dakika

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