Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı - Son Dakika
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Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı

17.06.2022 12:10

Kızları Gamze Sakallıoğlu'nun ölümüyle ilgili "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına çıkan ve tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınan ve cinayetin baş şüphelisi olan anne Turcen, yaşanan gelişmelerin ardından kaldığı otelden kaçtı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında anne ve babası evdeyken öldürülen 16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun cinayeti araştırılmaya başlandı. Kızlarının ölümünün ardından cezaevine giren denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilen aile, şüphelerin giderilmesi için canlı yayına çıktı.

KIZLARININ ÖLÜMÜNDEN GELİNLERİNİ SUÇLADILAR

24 Ocak'ta ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası 1 Haziran'da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme stüdyosunu geldi. "Kızımızın katili biz değiliz" dedi.

TUVALLETTE OLDUĞU ANLARI CANLANDIRDI

Gamze Sakallıoğlu'nun ölümüne yönelik soru işaretleri aydınlatılırken, canlı yayına katılan annesi, o gece tuvalete kalkmasını tüm detaylarıyla canlandırdı. Annenin bu görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.

Kızının ölümünde baş şüpheli! Canlı yayında tuvalet canlandırması yapan anne, bu sefer de otelden kaçtı

OTELDEN KAÇTILAR

Yaşanan gelişmelerin ardından 16 yaşındaki Gamze'nin annesi Turcen ve babası Mehmet, önceki akşam özel bir araçla kaldıkları otelden kaçtı. Ailenin bir haftadır otelden kaçmak için plan yaptıkları öğrenildi.

Kızının ölümünde baş şüpheli! Canlı yayında tuvalet canlandırması yapan anne, bu sefer de otelden kaçtı

KIZININ ODASINA GİRİNCE AĞLADI

Dün evinden programa bağlanan anne, "Biz orada rahat değildik. Benim hapishanede psikolojim bozulmuştu orada da iyi değildim. Ben programdan çekilmek istiyorum" şeklinde konuştu. Programın ilerleyen dakikalarında kızının öldürüldüğü odaya giden anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Canlı yayında isyan eden anne, "Ben çocuğumu öldürmedim, suçlular bulunsun" diyerek feryat etti.

Kızının ölümünde baş şüpheli! Canlı yayında tuvalet canlandırması yapan anne, bu sefer de otelden kaçtı
Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
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Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı! Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!

Didem Arslan Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı - Son Dakika
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