Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında anne ve babası evdeyken öldürülen 16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun cinayeti araştırılmaya başlandı. Kızlarının ölümünün ardından cezaevine giren denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilen aile, şüphelerin giderilmesi için canlı yayına çıktı.

KIZLARININ ÖLÜMÜNDEN GELİNLERİNİ SUÇLADILAR

24 Ocak'ta ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası 1 Haziran'da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme stüdyosunu geldi. "Kızımızın katili biz değiliz" dedi.

TUVALLETTE OLDUĞU ANLARI CANLANDIRDI

Gamze Sakallıoğlu'nun ölümüne yönelik soru işaretleri aydınlatılırken, canlı yayına katılan annesi, o gece tuvalete kalkmasını tüm detaylarıyla canlandırdı. Annenin bu görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.

OTELDEN KAÇTILAR

Yaşanan gelişmelerin ardından 16 yaşındaki Gamze'nin annesi Turcen ve babası Mehmet, önceki akşam özel bir araçla kaldıkları otelden kaçtı. Ailenin bir haftadır otelden kaçmak için plan yaptıkları öğrenildi.

KIZININ ODASINA GİRİNCE AĞLADI

Dün evinden programa bağlanan anne, "Biz orada rahat değildik. Benim hapishanede psikolojim bozulmuştu orada da iyi değildim. Ben programdan çekilmek istiyorum" şeklinde konuştu. Programın ilerleyen dakikalarında kızının öldürüldüğü odaya giden anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Canlı yayında isyan eden anne, "Ben çocuğumu öldürmedim, suçlular bulunsun" diyerek feryat etti.