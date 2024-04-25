Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle gözyaşlarına boğuldu

Alman model Gisele Bündchen, Florida'nın Surfside kentinde trafik ihlali nedeniyle polis ceza yazılınca gözyaşlarına boğuldu. Modelin polis ile sakin bir şekilde konuştuğu görülse de, daha sonra üzgün olduğu ve gözyaşlarını sildiği görüldü. Olay hakkında detaylı bilgi verilmezken, Bündchen'in birkaç gün önce malikanesindeki tadilatları kontrol ettiği ve erkek arkadaşıyla birlikte olduğu belirtildi.

25.04.2024 14:40  Güncelleme: 14:45
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Alman model Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle günü Florida'nın Surfside kentinde polis ceza yazılınca gözyaşlarına boğuldu.

43 yaşındaki süpermodel, TMZ tarafından elde edilen videoda, Miami-Dade County'de siyah Mercedes G-Wagon'unun sürücü tarafındaki penceresinden kendisine yaklaşan bir polis memuruyla konuşurken görüldü. Polis memurununceza kağıdını kendisine uzattığında, modelin polis ile sakin bir şekilde konuştuğu görüldü. Ancak kamera Bündchen'e daha yakın bir çekim yapmak için döndüğünde, ünlü modelin oldukça üzgün olduğu görüldü.

Bündchen'in yüzünün kıpkırmızı olduğu vegözyaşlarını silerken görüldü. Polis memuru, model sakinleşene kadar sabırla bekledi ve kısa süre sonra aracına geri döndü.

Bir polis yetkilisi, olay hakkında daha fazla detay vermekten kaçındı ve sadece Bündchen'in trafik ihlali nedeniyle durdurulduğunu doğruladı.

Model bir kaç gün önce, 11.5 milyon dolarlık Indian Creek malikanesindeki tadilatları kontrol ederken fotoğraflandı.

Erkek arkadaşı Joaquim Valente de söz konusu ev incelemesi için oradaydı.

Eski Victoria's Secret modeli,jiujitsu eğitmeni ile geçen Haziran'dan bu yana birlikte ilişki yaşıyor.

Ünlü Alman model Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle ceza alınca gözyaşlarına boğuldu

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Son Dakika Magazin Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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