Ünlü Çiftin Çocukları Büyüdü! Son Hali Şaşırttı - Son Dakika
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Ünlü Çiftin Çocukları Büyüdü! Son Hali Şaşırttı

02.07.2022 01:21
Ünlü Çiftin Çocukları Büyüdü! Son Hali Şaşırttı

Eski eşler Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun, oğulları Ali Sadi'nin (16) doğum günü nedeniyle uzun bir aradan sonra bir araya geldiler. Karaköy'de bir mekanda düzenlenen partiye çiftin yakın dostları da katıldı. Ali Sadi'nin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

16 yaşına basan Ali Sadi Erbil, anne ve babasının doğum günü hediyesi olarak ne aldıklarını açıklamadı.

Mehmet Ali Erbil, "Oğlumun doğum günü için bir araya geldik. Seneler su gibi geçiyor" dedi. Erbil, "Sağlık durumum iyi, baya toparladım" ifadelerini kullandı.

Tuğba Coşkun, "Oğlumuzun doğum gününü aile dostumuz Bülent Bey'in yerinde kutlamak istedik. Bizi çok iyi ağırladılar. Bütün güzellikler oğlumla olur umarım" dedi.

Ali Sadi'nin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil kimdir, nereli, kaç yaşında; Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla 65 yaşındadır. Türk şovmen, oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısıdır.

MEHMET ALİ ERBİL'İN ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Ali Erbil, evlilikleri ve sevgilileri ile de her zaman gündem olmayı başardı.

Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı ve 1982 yılında kızı Sezin dünyaya geldi. Kızının doğumundan sonra eşinden boşanan Mehmet Ali Erbil, 1985 yılında Muhsine Şehnaz ile ikinci kez evlendi ve yine 1985 yılında boşandı.

Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar ile 1989 yılında nikah masasına oturdu. Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten 1995 yılında Yasmin isimli bir kızı oldu. Mehmet Ali Erbil, kızının doğumundan 1 yıl sonra 1996 yılında Nergis Kumbasar'dan boşanarak yedi yıllık evliliğine son verdi.

Mehmet Ali Erbil ve Nefise Karatay birlikteyken Elele dergisi için çıplak olarak objektif karşısına geçmişti.Nefise Karatay ile babasının arasının açılmasına neden olan ve büyük tartışma yaratan pozların ardından ise şok bir ayrılık geldi ve evlenecekleri beklenen çift yollarını ayırdı.

Mehmet Ali Erbil 2001 yılında dördüncü kez Sedef Altuntaş ile nikah masasına oturdu. Kendisinden 23 yaş küçük olan eşi ile olan evliliği de yürümeyen Mehmet Ali Erbil, evlendikten 1,5 yıl sonra boşandı.

Tuğba Coşkun ile 2005 yılında evlenen Mehmet Ali Erbil'in 2006 yılında Ali Sadi isimli oğlu dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbi,l 2011 yılında oğlu Ali Sadi 5 yaşındayken Tuğba Coşkun'dan da boşandı.

Mehmet Ali Erbil 2015 yılında kendinden 30 yaş küçük model ve oyuncu Bade Nogay'la nişanlanmıştı. Erbil'in bu birlikteliği de kısa sürdü.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ünlü Çiftin Çocukları Büyüdü! Son Hali Şaşırttı - Son Dakika

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