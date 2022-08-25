Melih Gökçek'ten, "Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz" diyen Şahan Gökbakar'a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, son olarak Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisiyle ilgili "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" dedi.

"BUNLARI DİNLEYİP KEYİF ALAN, SÖYLEYEN, YAZAN DİNDEN ÇIKMIŞTIR"

Konakçı; Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı'nın da söylediği şarkı nedeniyle eleştirerek "Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"SENARYOLARIMIZI ABDESTLİ BİR ŞEKİLDE KALEME ALIYORUZ"

Recep İvedik film serisiyle geniş bir üne kavuşan komedyen Şahan Gökbakar ise sosyal medya hesabından hem Konakçı'nın açıklamalarını hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır." sözleriyle dalga geçerek, "Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz." ifadelerini kullandı.

"HADDİNİ BİL"

Gökbakar'ın bu sözlerine en sert tepki ise Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, paylaşımında şunları söyledi: "Tamam her türlü soytarılığı yapıyorsun ama haddini aşıp dini konularla alay edemezsin. İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme. Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun hem karşı taraf. Haddini bil"