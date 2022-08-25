Melih Gökçek'ten, "Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz" diyen Şahan Gökbakar'a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır - Son Dakika
Üye Girişi

Melih Gökçek'ten, "Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz" diyen Şahan Gökbakar'a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır

25.08.2022 08:30

Şahan Gökbakar'ın "Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz." sözlerine Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten sert tepki geldi. Gökçek, "Tamam her türlü soytarılığı yapıyorsun ama haddini aşıp dini konularla alay edemezsin. Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun hem karşı taraf. Haddini bil" sözleriyle yüklendi.

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, son olarak Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisiyle ilgili "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" dedi.

"BUNLARI DİNLEYİP KEYİF ALAN, SÖYLEYEN, YAZAN DİNDEN ÇIKMIŞTIR"

Konakçı; Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı'nın da söylediği şarkı nedeniyle eleştirerek "Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"SENARYOLARIMIZI ABDESTLİ BİR ŞEKİLDE KALEME ALIYORUZ"

Recep İvedik film serisiyle geniş bir üne kavuşan komedyen Şahan Gökbakar ise sosyal medya hesabından hem Konakçı'nın açıklamalarını hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır." sözleriyle dalga geçerek, "Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz." ifadelerini kullandı.

'Abdest' polemiği büyüyor! Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Melih Gökçek'ten sert yanıt: Biri dayanamayıp ağzını yüzünü dağıtır

"HADDİNİ BİL"

Gökbakar'ın bu sözlerine en sert tepki ise Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, paylaşımında şunları söyledi: "Tamam her türlü soytarılığı yapıyorsun ama haddini aşıp dini konularla alay edemezsin. İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme. Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun hem karşı taraf. Haddini bil"

'Abdest' polemiği büyüyor! Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Melih Gökçek'ten sert yanıt: Biri dayanamayıp ağzını yüzünü dağıtır
YORUMLAR
500
Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size? Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size? Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar

Şahan Gökbakar, Melih Gökçek, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melih Gökçek'ten, 'Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz' diyen Şahan Gökbakar'a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır - Son Dakika


Son Dakika
08:59 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, Twitter'da infial oluşturdu: Tutuklansın
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getiren talimat! AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan olağanüstü zirvede konuşulanlar ortaya çıktı
08:32 Yüksek Seçim Kurulu 53 personel alacak! İşte aranan şartlar...
08:30 Melih Gökçek'ten, "Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz" diyen Şahan Gökbakar'a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır
08:18 Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir
07:35 Sağlık Bakanı Koca müjdeyi duyurmuştu! Aile hekimlerine yönelik yeni yönetmelik Resmi Gazete'de
05:33 İstanbul'da yan yola uçan araç ağaca ok gibi saplandı: 5 kişi can verdi
04:27 Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki "8.şampiyonluk" yazısı Fenerbahçe'nin tepkisi çekti! Ardından "Hata" denilerek özür dilendi
03:24 Beşiktaş'ın İngiliz devinden transfer ettiği Dele Alli İstanbul'a ayak bastı!
03:13 İskoçya'daki temizlik işçileri düşük maaş aldıkları nedeniyle grev yapınca sokaklar çöplüğe döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 09:29:41. #1.12#
SON DAKİKA: Melih Gökçek'ten, "Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz" diyen Şahan Gökbakar'a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement