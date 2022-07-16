Ünlü manken Tuğçe Aral yurt dışı seyahatlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Ünlü manken Tuğçe Aral yurt dışı seyahatlerini sürdürüyor

16.07.2022 16:21
Ünlü manken Tuğçe Aral yurt dışı seyahatlerini sürdürüyor

Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Aral, 2 yıl süren pandeminin ardından dünya turunu Yunanistan'da devam ettiriyor.

Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Aral, 2 yıl süren pandeminin ardından dünya turunu Yunanistan'da devam ettiriyor.

Pandemi döneminde yaklaşık 2 yıl kadar organizasyonlardan uzak kalıp, yurt dışı tatilleriyle enerji depolayan Tuğçe Aral, yurt dışı seyahatlerini sürdürmeye devam ediyor. Salgın döneminde seyahat kısıtlamalarının olmadığı ülkelere gitmeyi tercih eden Aral, bayram tatilini de Yunanistan'da geçirdi.

Dünyaca ünlü isimlerin gözde tatil mekanlarından olan Santorini ve civarında zaman geçiren ünlü manken Aral, profesyonel bir fotoğrafçı ile çekimler yapmayı da ihmal etmedi. Düzenli spor yaparak kusursuz fiziğini koruyan Aral, şiddetli fırtına nedeniyle çekimler esnasında zorlansa da yine fark oluşturan kareleriyle sosyal medyadaki takipçilerinden büyük övgü ve beğeniler aldı.

Öte yandan dinlenmenin yanı sıra Aral'ın işbirliği için görüşmeler de yaptığı ve global bir kozmetik firması ile anlaşma imzalamak için avukatı aracılığıyla görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Tuğçe aral, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü manken Tuğçe Aral yurt dışı seyahatlerini sürdürüyor - Son Dakika

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