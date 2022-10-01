Çağla Şıkel-Emre Altuğ Hakkında Bomba İddia!

Ünlü model Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 2015 yılında 7 yıllık evliliklerini noktalama kararı vermişti. Çocukları için bir araya gelmeye devam eden çiftten Emre Altuğ haziran ayında Armağan Çağlayan'ın sunumuyla YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu ve eski eşiyle aralarındaki iletişimden söz etti.

"EGOMUZU BİR KENARA BIRAKTIK"

Eski eşiyle iyi anlaştıklarını ifade eden Altuğ, "Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Egomuzu bir kenara bıraktık" dedi.

ŞAŞIRTAN ANLAŞMA

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre, Çağla Şıkel ve eski eşi Emre Altuğ'un boşanmanın sonrasında çocuklarının magazinsel durumlardan etkilenmemesi adına yeni aşklarıyla görüntü vermemek üzere anlaştıkları öğrenildi.

EĞER AŞK FOTOĞRAFI ÇIKARSA...

Boşanmanın sonrasında bugüne kadar sevgilileriyle poz vermeyen çiftin, yaptığı anlaşmada her iki taraftan birinin basında aşk fotoğraflarının çıkması durumunda yüklü miktarda tazminat ödeyeceği konuşuluyor.

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel kimdir, nereli, kaç yaşında; Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk manken, oyuncu ve sunucudur.

Annesi Asuman Şıkel Adanalıdır, babası ise Karslı Azerbaycan Türklerindendir. Çağla Şıkel, İlkokula İstanbul'da 1985 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda başladı. İlkokulu bitirdikten sonra yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lise öğrenimini bitirip, ardından 1997-1999 Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

Çağla Şikel 1996 yılında "Odessia" adlı Sinema filminde oynamıştır. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile Dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen Of Beauty) ödülünü almıştır.

1997 - 2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıkmıştır.2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde rol almıştır.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN ÖZEL HAYATI

Çağla Şıkel, şarkıcı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. 31 Ekim 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. Şıkel ile Altuğ, 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

EMRE ALTUĞ KİMDİR?

14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emre Altuğ'un çocukluğu Levent ve Akatlar'da geçti. İlkokulu Şair Behçet Kemal Çağlar İlköğretim Okulu'nda bitiren Altuğ, liseyi ise Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı.

Ortaokuldan yıllarından itibaren tüm ilgisi gitar, koro ve tiyatroya yönelen Emre Altuğ, liseden mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

90'lı yıllarda, dönemin ünlü sanatçıları olan Nilüfer, Sezen Aksu, Levent Yüksel ve Sertab Erener gibi isimlerle vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, vokallik yaptığı sırada tiyatrodan da uzak kalmadı ve o dönem 3 sezon boyunca Haldun Dormen Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı.

2000 yılı tiyatro sezonunda Haldun Dormen tarafından sahnelenen, başlıca rollerinde Selçuk Yöntem, Perihan Savaş, Nilgün Belgün ve Bülent Kayabaş'ın yer aldığı geniş bir kadroya sahip olan "Bir Kış Öyküsü" müzikalinde oynadı.

1998'de Topkapı Müzik'le ilk albümünü yapmak üzere anlaşan Emre Altuğ'un 2 yıl süren çalışmaları sonunda "İbret-i Alem" albümünü piyasaya sürdü. "İbret-i Alem"in 1999 yılındaki başarısıyla beraber, 100'den fazla konser veren Altuğ, Şırnak, Silopi'de verdiği konserle burada ilk konser veren sanatçı unvanını kazandı.

İlk albümünün ardından Arzu Yanardağ ve Mustafa Uğurlu'nun oynadığı "Asansör" filminde alan Emre Altuğı, aynı zamanda "Asansör" film müzikleri albümünde söz, müzik ve yorumu kendine ait olan şarkılarla yer aldı. Sonraları eski Türk filmlerinin yeniden çekilmesi projesinde rol alan sanatçı, "Halk Çocuğu" ve "Ağaçlar Ayakta Ölür" gibi filmlerde rol aldı.

Emre Altuğ, 2001 yılında Zonguldak'ta yaptı ve askerliğinin ardından Aralık 2002 yılında vizyona giren "Kolay Para" adlı sinema filminde başrolü Şebnem Dönmez ve Mustafa Uğurlu ile paylaştı.

Emre Altuğ en son yeniden çekilen Sihirli Annem dizisinde Sadık karakteri ile kamera karşısına geçmişti.

EMRE ALTUĞ EVLİ Mİ?

21 Şubat 2003 tarihinde "Sıcak" adlı ikinci albümünü, 2004 yılında da "Dudak Dudağa" adlı üçüncü albümünü çıkaran Emre Altuğ, 9 Ağustos 2008 tarihinde manken Çağla Şikel ile evlendi. Çiftin, 2009 yılında Hüseyin Kuzey ve 2012 yılında Uzay Tuncer adında iki erkek çocuk çocuğu dünyaya geldi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çifti 2015 yılında boşandı.