Oyuncu Arda Kural, bir mekan işletmecisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Oyuncu Arda Kural, bir mekan işletmecisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

05.08.2022 14:07
Oyuncu Arda Kural, bir mekan işletmecisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darp edip kavga çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Kural serbest bırakıldı.

Bir süredir psikolojik tedavi görmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Arda Kural, gerçekleştireceği projelerde geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Ailesinin Büyükçekmece'de oturduğu öğrenilen Kural, iddiaya göre dün gece sahilde bir mekanın işletmecisi Ahmet Y. ile kavga edip, şahsı darp etti. Olay yerine çağrılan polis, Kural'ı gözaltına alıp işlem yaptıktan sonra serbest bıraktı.

1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI

Kural'ın sahildeki kavgasından önce kardeşi ve annesini de tehdit edip kavga çıkardığı bu yüzden ailesinin de kendisinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Arda Kural'a aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle ailesine karşı 1 ay uzaklaştırma karar verildiği öğrenildi.

YORUMLAR (1)
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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Arda Kural, kavga, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Arda Kural, bir mekan işletmecisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Arda Kural, bir mekan işletmecisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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