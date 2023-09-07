ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, yeni sevgilisi 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile Ibiza'da öpüşürken görüntülendi - Son Dakika

ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, yeni sevgilisi 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile Ibiza'da öpüşürken görüntülendi

Son Güncelleme: 07.09.2023 15:51

Leonardo DiCaprio, 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile Ibiza'da görüntülendikten sonra yaş farkına dair espri ve eleştirilere hedef oldu. DiCaprio, genç partner tercihiyle tanınıyor ve ilişkilerini 25 yaş sınırına bağlıyor.

Sürekli 25 altı kadınlar ile yaşadığı ilişkiler ile gündeme gelen ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 25 yaşındaki yeni sevgilisi Vittoria Ceretti ile Ibiza'da öpüşürken görüntülendi. Ünlü oyuncu, görüntülerin yayılmasının ardından kadınlarla ilişki yaşaması nedeniyle eleştirildi.

HEM DANS EDİP HEM DE ÖPÜŞTÜLER

48 yaşındaki aktör, genellikle 25 yaş altı kadınlar ile ilişkiye başlayıp kadınlar 25 yaş üstüne çıkınca ilişkilerini bitirmek ile biliniyor. Mayıs ayında kendisinden yaşça küçük Vittoria Ceretti ile Cannes Film Festivali'nde Killers of the Flower Moon filminin prömiyerinde görüntülenen ikili, geçtiğimiz günlerde bir eğlence kulübünde ortaya çıktı. Samimi şekilde dans eden ikili, bir arada da öpüştü.

ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, yeni sevgilisi 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile Ibiza'da öpüşürken görüntülendi

DiCaprio, sosyal medyada kendisinden yaşça büyük olan kadınlar ile ilişki yaşadığı için eleştirilmesinin yanı sıra çoğu kullanıcı gelecek haziran ayında 26 yaşında girecek olan Vittoria Ceretti'e ayrılığa hazır ol mesajları verdi.

Leonardo DiCaprio, 25 yaşındaki yeni sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin

Leonardo Di Caprio, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, yeni sevgilisi 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile Ibiza'da öpüşürken görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, yeni sevgilisi 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile Ibiza'da öpüşürken görüntülendi - Son Dakika
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