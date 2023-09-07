ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, yeni sevgilisi 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile Ibiza'da öpüşürken görüntülendi

Sürekli 25 altı kadınlar ile yaşadığı ilişkiler ile gündeme gelen ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 25 yaşındaki yeni sevgilisi Vittoria Ceretti ile Ibiza'da öpüşürken görüntülendi. Ünlü oyuncu, görüntülerin yayılmasının ardından kadınlarla ilişki yaşaması nedeniyle eleştirildi.

HEM DANS EDİP HEM DE ÖPÜŞTÜLER

48 yaşındaki aktör, genellikle 25 yaş altı kadınlar ile ilişkiye başlayıp kadınlar 25 yaş üstüne çıkınca ilişkilerini bitirmek ile biliniyor. Mayıs ayında kendisinden yaşça küçük Vittoria Ceretti ile Cannes Film Festivali'nde Killers of the Flower Moon filminin prömiyerinde görüntülenen ikili, geçtiğimiz günlerde bir eğlence kulübünde ortaya çıktı. Samimi şekilde dans eden ikili, bir arada da öpüştü.

DiCaprio, sosyal medyada kendisinden yaşça büyük olan kadınlar ile ilişki yaşadığı için eleştirilmesinin yanı sıra çoğu kullanıcı gelecek haziran ayında 26 yaşında girecek olan Vittoria Ceretti'e ayrılığa hazır ol mesajları verdi.