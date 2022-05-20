Ünlü oyuncular Saklıkent'in güzelliğine hayran kaldı - Son Dakika
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Ünlü oyuncular Saklıkent'in güzelliğine hayran kaldı

20.05.2022 12:52
Ünlü oyuncular Saklıkent'in güzelliğine hayran kaldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesine konser etkinliği için gelen sevilen oyuncular Hacı Ali Konuk ve Özlem Balcı, Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret etti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine konser etkinliği için gelen sevilen oyuncular Hacı Ali Konuk ve Özlem Balcı, Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret etti. Kanyonun muhteşem doğası ve manzarası karşısında heyecanlanan Hacı Ali Konuk, "Saklıkent bence dünyanın birinci harikası olması lazım" dedi.

Seydikemer Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel düzenlenen halk konserinde sahne alan 80'ler dizisinin sevilen oyuncuları Hacı Ali Konuk ve Özlem Balcı, Seydikemer'in dünyaya açılan penceresi Saklıkent Kanyonu'nu gezdi.

İlk olarak Seydikemer Belediyesi tarafından işletilen restoranda yemek yiyen ünlü oyuncular, daha sonra Saklıkent Milli Parkı'nın eşsiz doğasını keşfe çıktı. Kanyonun dik yamaçlarına demir çubuklarla tutturulan 200 metrelik tahta köprüden Saklıkent Kanyonuna giriş yapan Konuk, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak, Saklıkent Kanyonu'nu tanıttı.

Saklıkent Kanyonunu çok beğendiğini belirten Hacı Ali Konuk; "Saklıkent bence dünyanın birinci harikası olması lazım. Herkes Avrupa'ya, İsviçre'ye gidiyor. Bende gittim tabi ki ama şuraya geldim böyle muhteşem bir doğa olamaz. Gelip görmeniz lazım. Suların içine girmeniz, kayaların içinden çıkan suyu görmeniz lazım. Bütün herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka gelin görün. Buradan ayrılamayacaksınız" diye konuştu.

Aynı zamanda Seydikemerli olan sevilen oyuncu Özlem Balcı da Saklıkent'in adeta bir terapi gibi insanları rahatlattığını ifade etti. Balcı; "Burası benim memleketim ve ben gurur duyuyorum. Burası adeta terapi gibi. Suyun sesi insana huzur veriyor. Doğanın sesleri insanı rahatlatıyor" dedi. - MUĞLA

Ünlü oyuncular Saklıkent'in güzelliğine hayran kaldı
Ünlü oyuncular Saklıkent'in güzelliğine hayran kaldı

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Kaynak: İHA

Seydikemer, Saklıkent, Muğla, Balcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncular Saklıkent'in güzelliğine hayran kaldı - Son Dakika


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