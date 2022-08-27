Ünlü şarkıcı Kibariye'nin annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Kibariye'nin annesi hayatını kaybetti

27.08.2022 08:27
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin annesi hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Kibariye, annesini son yolculuğuna uğurladı.

Gerçek adı Bahariye Tokmak olan 62 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin "Şofeer şofer" sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Tokmak, sessiz sedasız defnedildi.

CENAZE TÖRENİNDE ZOR DURDU

2. Sayfa'nın haberine göre, annesi Makbule Tokmak'ın ölüm haberiyle yıkılan Kibariye'nin cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı ileri sürüldü. Güçlü sesi ve dobralığıyla tanınan Kibariye, annesinin ölümüyle ilgili sessizliğini koruyor.

"ŞOFEER ŞOFER" SÖZLERİYLE TANINMIŞTI

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. "Şofeer şofer" sözleriyle tanınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek sitem etmişti.

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Kibariye, Magazin, Son Dakika

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