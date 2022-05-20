Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü

20.05.2022 14:54
Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Yusuf Güney, ikram edilen inciri öve öve bitiremedi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Yusuf Güney, ikram edilen inciri öve öve bitiremedi. Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün incirle ilgili bilgi verdiği Güney, "Tazesi, kurusu, çekirdeği ile çok önemli bir Omega-3 ve gıda deposu olan Aydın incirinin bilinmeyenlerini burada öğrendim" dedi.

Kuyucak Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Şöleni'nde ünlü sanatçı Yusuf Güney sahne aldı. Halk konseri öncesi Belediye Başkanı Metin Ertürk'e konuk olan sanatçı Yusuf Güney, kendisine hediye edilen ilçede üretilen yerel ürünlerden oluşan Kuyucak Uzun ve Sağlıklı Yaşam Sepeti içerisindeki ürünlerle ilgili bilgi aldı. Bol bol kuru incir yiyen ünlü sanatçıya Başkan Ertürk, incirden zeytinyağına, incir çekirdeği yağından incir reçeline kadar ilçede yetiştirilen tüm ürünleri tanıttı.

"Dünyadaki ve Türkiye'deki en kaliteli incir Kuyucak'ta yetiştiriliyor"

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız tüm gençlerimize kutlu ve mutlu olsun. İlçemizde gençlerimiz için tertiplediğimiz kutlamalar çerçevesinde bizleri kırmayarak konser vermeye gelen sanatçımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisine başta incir ve incirden elde edilen ürünler başta olmak üzere yerel ürünlerimizden oluşan bir Kuyucak Uzun ve Sağlıklı Yaşam Sepeti hediye ettik ve bolca incir yedirdik. Ayrıca dünyadaki ve Türkiye'deki en kaliteli incirin Kuyucak'ta yetiştirildiğini de ifade ettik" dedi.

"İncirle ilgili bilmediklerimi öğrendim"

Ünlü sanatçı Yusuf Güney, tüm gençliğin bayramını kutladı. İncirle ilgili bilmediklerini Başkan Ertürk'ten öğrenen sanatçı, "Tazesi, kurusu, çekirdeği ile çok önemli bir Omega-3 ve gıda deposu olan Aydın incirinin bilinmeyenlerini burada öğrendim. Burada olmaktan dolayı mutluluğum daha da arttı. Yanlış yaptığımız birçok bilgiyi burada öğrendim. Dünyaca ünlü incirimizin Kuyucak için önemini de öğrenmiş oldum" dedi. - AYDIN

Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü
Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü
Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü
Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü
Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü
Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü
Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü
Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü
Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü
Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den Kuyucak incirine övgü - Son Dakika


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