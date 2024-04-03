Leonardo DiCaprio ve Stella McCartney Los Angeles\'ta buluştu

Leonardo DiCaprio, nişan iddialarını yalanladıktan sonra Los Angeles'ta Stella McCartney ile öğle yemeği yedi. Moda tasarımcısı McCartney ile "sürdürülebilir projeler" üzerine konuştular. DiCaprio ve Vittoria Ceretti arasındaki flört söylentileri ise hala devam ediyor. İkilinin birlikte görüldüğü ve birbirlerinin aileleriyle tanıştığı belirtiliyor.
Nişan iddiaları yalanlanan Leonardo DiCaprio, Los Angeles'ta Stella McCartney ile öğle yemeği yedi. Fotoğraflara göre, 49 yaşındaki "Titanic" yıldızı Pazartesi günü Beverly Hills Oteli'ne giderken, 52 yaşındaki moda tasarımcısı Stella McCartney de aracının yolcu tarafında oturuyordu.
Bir kaynak,DiCaprio ve McCartney'nin "sürdürülebilir projeler etrafında bir araya geldiğini" söyledi. Çift, daha önce DiCaprio ve King Charles III'e "Modanın Geleceği" adlı yenilikçi, sürdürülebilir giysi ve aksesuarlarını gezdirmişti. Geçen hafta Page Six'e konuşan bir kaynak, Ceretti'nin parmağında bir yüzük taşıdığına dair söylentilere "sıfır" doğruluk payı olduğunu belirtmişti.
Ceretti ve DiCaprio, geçen yaz bir kulüpte dans ederken görüldüklerinden beri flört söylentileri alevlenmişti. İkili, birbirlerinin aileleriyle tanıştı ve birçok kez birlikte görüldü. Örneğin, geçen Cuma günü Santa Monica, Kaliforniya'daki lüks İtalyan ortak Giorgio Baldi'den ayrılırken görüntülendiler. DiCaprio'nun gezisi, kendisi ile 25 yaşındaki Ceretti arasındaki nişan söylentilerinin çürütülmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti.
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