Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu - Son Dakika
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Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu

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Volkan Konak'ın vefatının ardından yaptığı çirkin paylaşım sonrasında Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu Beyaz TV'den kovuldu.

02.04.2025 07:41
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Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında sık sık yer alan psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatına ilişkin yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı.

KKTC'nin İskele kentindeki konseri sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden Konak hakkında sosyal medya hesabından "İyi bilmezdik" diyen Civelekoğlu, açıklamalarında "Bunlar günahı açıktan açığa işleyen kişilerdir. Babacan tavırlı olurlar, mahallenin gençliğini kötü alışkanlıklara teşvik ederler. Zina ettirirler, alkolle alıştırırlar." ifadelerine yer verdi.

KANALDAN KOVULDU

Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi Civelekoğlu'na sert tepki gösterdi. Gelen eleştirilerin ardından, psikolog yaptığı yeni bir açıklamayla Beyaz TV yönetiminin kararı doğrultusunda artık kanal ekranlarında yer almayacağını duyurdu.

Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
Volkan Konak\'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV\'den kovuldu

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Son Dakika Magazin Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • özgür Akdeniz:
    Adam 63 çocuğu okutmuş. sen ne yaptın!!! 3 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Yalannn birde beyaz tv gökçek lerin kanalı 1 0 Yanıtla
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