Volkan Konak\'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV\'den kovuldu

Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında sık sık yer alan psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatına ilişkin yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı.

KKTC'nin İskele kentindeki konseri sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden Konak hakkında sosyal medya hesabından "İyi bilmezdik" diyen Civelekoğlu, açıklamalarında "Bunlar günahı açıktan açığa işleyen kişilerdir. Babacan tavırlı olurlar, mahallenin gençliğini kötü alışkanlıklara teşvik ederler. Zina ettirirler, alkolle alıştırırlar." ifadelerine yer verdi.

KANALDAN KOVULDU

Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi Civelekoğlu'na sert tepki gösterdi. Gelen eleştirilerin ardından, psikolog yaptığı yeni bir açıklamayla Beyaz TV yönetiminin kararı doğrultusunda artık kanal ekranlarında yer almayacağını duyurdu.