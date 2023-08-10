Ya Çok Seversen Dizisi Yeni Bölümüyle Kanal D'de! - Son Dakika
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Ya Çok Seversen Dizisi Yeni Bölümüyle Kanal D'de!

10.08.2023 17:06

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İstanbul'a geri dönen Ateş'in hayatı, sahte gelin Leyla ile karşılaşmasıyla tamamen değişir. Ya Çok Seversen 6. bölümü perşembe günü saat 20.00'da Kanal D'de canlı olarak izlenebilir.

Başrolünde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Ya Çok Seversen, Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Ya Çok Seversen dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ya Çok Seversen yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Ya Çok Seversen canlı izle! Ya Çok Seversen canlı yayın! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 10 Ağustos Ya Çok Seversen canlı izleme linki!

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NEDİR?

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki in kar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar. Ateş vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan men edilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir. Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner.Ateş ve Leyla'nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.

YA ÇOK SEVERSEN 6.BÖLÜM CANLI İZLE!

Ya Çok Seversen canlı izleme linki araştırılıyor. Ya Çok Seversen 6.bölümü perşembe günü saat 20.00'da seyircisiyle buluşacak.

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Ya Çok Seversen, Magazin, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ya Çok Seversen Dizisi Yeni Bölümüyle Kanal D'de! - Son Dakika
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