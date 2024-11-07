Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinin son hali görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinin son hali görenleri şaşırttı

Yaprak Dökümü\'nün Hayriye\'sinin son hali görenleri şaşırttı

Yaprak Dökümü dizisindeki 'Hayriye' karakteri ile tanınan usta oyuncu Güven Hokna, verdiği kilolarla adeta gençleşti.

07.11.2024 18:22
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Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden olan 'Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği 'Hayriye' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran usta oyuncu Güven Hokna, dizideki "Aman ağzımızın tadı kaçmasın" repliği ile hafızalara kazınmıştı.

Hokna, son dönemde ise verdiği kilolar ile gündeme geldi. 78 yaşındaki oyuncunun, fazla kilolarından kurtulduğu ve incecik bir hale büründüğü görüldü. Hokna'nın son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinin son hali görenleri şaşırttı
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinin son hali görenleri şaşırttı

Kültür Sanat, Magazin, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinin son hali görenleri şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Soner CC:
    şaşirtici ne var? 24 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Çok Şaşırdım Bilemezsiniz 19 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    78 yaşından sonra zayıf olsa şişman olsa ne 11 3 Yanıtla
  • elhasaneyadabo:
    Aaa,bu kadar mı şaşırır insan,o derece şaşırdım ©_© 3 1 Yanıtla
  • MEHMET AYDIN:
    Buruşmuşsun güven nine 0 4 Yanıtla
  • Mehmet Beyyy:
    Aman Ağzımızın tadı kaçmasın Ali rıza bey 3 0 Yanıtla
  • ahu miray:
    gayet güzel , güzelliği şaşırtmış olmalı 2 0 Yanıtla
  • Tahsin Uçak:
    Safiye Karahanlı 0 0 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Bunun haber yapacak nesi var 0 0 Yanıtla
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