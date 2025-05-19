Yaren Güldiken: Uzak Şehir Dönüm Noktam - Son Dakika
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Yaren Güldiken: Uzak Şehir Dönüm Noktam

Yaren Güldiken: Uzak Şehir Dönüm Noktam

Yaren Güldiken, Uzak Şehir dizisinde Pakize karakterinin kariyerine ve hayatına etkisini anlattı.

19.05.2025 10:00
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KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken, projenin kariyerinde ve özel hayatında nasıl bir dönüm noktası olduğunu anlattı. Güldiken, "Uzak Şehir benim ilk televizyon işim. Öncesinde dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu" dedi. Pakize karakterinin gelişim sürecinin kendisini de değiştirdiğini söyleyen oyuncu, 'Onunla birlikte ben de dönüşüyorum' ifadesini kullandı.

'MARDİNLİ KIZLARI GÖZLEMLEDİM'

Uzak Şehir'in çekildiği Mardin'de kurulan set ortamının bir aile sıcaklığında geçtiğini ve bu birlikteliğin işlerine de olumlu yansıdığını belirten Yaren Güldiken, "Orada bir aile olduk. Hastalıkta sağlıkta birlikteyiz. Ne kadar şehri sevsek de gurbetteyiz, evimizi, sevdiklerimizi özlüyoruz. Ama birbirimize iyi geliyoruz. Bu da motivasyonumuzu artırıyor" diye konuştu. Güzel oyuncu, ilk bölümlerde karakterinin sahnelerinin az olmasını fırsat bilerek Mardin'i keşfetme sürecine girdiğini de sözlerine ekledi: "Sırt çantamla sokak sokak gezdim. Pakize'ye anlam ararken, Mardinli kızları gözlemledim."

'PAKİZE'Yİ ÇOK İYİ ANLIYORUM'

Beste Sırapınar'ın Youtube programına konuk olan Yaren Güldiken, Burak Şafak'ın hayat verdiği Kadir karakteriyle Pakize'nin ilişkisi hakkında da konuştu. "Pakize benim asla yapmayacağım şekilde pasif agresif, hınç ve öfkeyle iletişim kuruyor Kadir'le. Ama onu çok iyi anlıyorum" diyen başarılı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlgi gören her kız o konakta, o sınırlar, o baskı altında. Pakize de meraklı, etrafında ne olduğunu iyi okuyabilen akıllı bir kız. Kadir'in ilgisinin çok farkında. Birinci sınıfta birbirlerine sevgilerini saçlarını çekerek gösteren çocukların masumluğunda bir şey yaşıyorlar. Kadir'in ilgisi hoşuna gidiyor. İlerleyen zamanlarda daha da hoşuna gidebilir."

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Yaren Güldiken: Uzak Şehir Dönüm Noktam - Son Dakika

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